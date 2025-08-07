Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape du Tour de Burgos 2025. L’Italien s’est imposé au sprint, à la photo-finsih, devant son compatriote Matteo Malucelli (XDS Astana Team) et Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG). Roger Adria (Red Bull Bora-Hansgrohe) conserve le maillot violet de leader après sa victoire sur la 1ʳᵉ étape.

¡VAYA SPRINT! 🏁

🇮🇹Tras una igualadisima llegada a meta por centímetros, Moschetti se corona como ganador de la segunda etapa de la #VueltaBurgos.

Mañana la 3º etapa en Teledeporte y @rtveplay pic.twitter.com/2KkO7yXHta

— Teledeporte (@teledeporte) August 6, 2025