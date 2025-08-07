Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape du Tour de Burgos 2025. L’Italien s’est imposé au sprint, à la photo-finsih, devant son compatriote Matteo Malucelli (XDS Astana Team) et Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG). Roger Adria (Red Bull Bora-Hansgrohe) conserve le maillot violet de leader après sa victoire sur la 1ʳᵉ étape.

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de Burgos 2025
  1. Matteo Moschetti
  2. Matteo Malucelli
  3. Juan Sebastian Molano

