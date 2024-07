Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce vendredi, la 13ᵉ étape du Tour de France 2024. En début d’étape, ils sont très nombreux à vouloir intégrer la bonne échappée du jour. Un groupe d’une vingtaine de coureurs parvient à prendre quelques longueurs d’avance. Mais derrière, la Visma | Lease a Bike contrôle l’écart avec la présence d’Adam Yates (UAE Team Emirates) à l’avant, 8ᵉ du général à 6:59″. En queue de peloton, Juan Ayuso (UAE Team Emirates), positif au Covid, est à la peine et finit par abandonner.

À 60 kilomètres de l’arrivée, Visma | Lease a Bike tente un coup de bordure suite à un changement de direction. Cette accélération condamne définitivement l’échappée. Les principaux favoris du classement général sont présents dans le premier peloton, seuls quelques sprinters comme Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) ou encore Mark Cavendish (Asatana Qazaqstan Team) sont piégés. Dans le premier groupe, les attaques se multiplient, mais les équipes de sprinters parviennent à contrôler.

💪 Great work by @VCampenaerts for @lotto_dstny who brings the peloton back on the two leaders. We’re heading for a sprint!

💪 Gros travail de @VCampenaerts pour la @lotto_dstny qui ramène le peloton sur les deux leaders. On se dirige vers un sprint !#TDF2024 pic.twitter.com/gfMWsqrhJn

