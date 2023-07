Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce lundi, la 3ᵉ étape du Tour de Wallonie. Dans le final de cette troisième étape, disputée entre Thuin et Mont-Saint-Guibert (186.8km), Andrea Bagioli (Soudal Quick-Step) passe à l’attaque avant d’être repris dans les deux derniers kilomètres. Au terme d’un final décousu, Timo Kielich prend quelques longueurs d’avance et s’impose au sprint devant Florian Sénéchal (Soudal Quick-Step) et Simone Consonni (Cofidis). À 23 ans, Timo Kielich signe sa première victoire chez les professionnels et s’empare de la tête du classement général.

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour de Wallonie