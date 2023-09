Olav Kooij (Jumbo-Visma) a remporté, ce dimanche, la 1ʳᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne. Au terme de ce premier jour de course, 161 kilomètres entre Altrincham et Manchester, le Néerlandais s’est imposé au sprint devant son coéquipier Wout Van Aert. Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) prend la troisième place. Olav Kooij signe sa huitième victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général.

OLAV KOOIJ WINS STAGE ONE IN MANCHESTER 🏆 @JumboVismaRoad place one-two as @WoutvanAert finishes second!#TourOfBritain 🔴🔵⚪️ pic.twitter.com/8jwNWUcnk1 — The Tour of Britain 🇬🇧 (@TourofBritain) September 3, 2023

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne