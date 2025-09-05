Romain Grégoire (Groupama-FDJ) a remporté, ce vendredi, la 4ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne. Dans la bosse finale, le leader de la Groupama-FDJ fait parler son explosivité et s’impose au sprint. Il devance Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), pour un doublé français. Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) complète le podium. Romain Grégoire décroche sa troisième victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général.
What a finish up Burton Dassett! 🤯
It’s a French one-two as Romain Grégoire pips 2018 champion Julian Alaphilippe to take Stage Four! 👏
📺 Watch the Lloyds Tour of Britain Men LIVE on ITV4 and YouTube#ToBM |@LloydsBank pic.twitter.com/ENA1S1t6q5
— Lloyds Tour of Britain (@TourofBritain) September 5, 2025
Le classement de la 4ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne
- Romain Grégoire
- Julian Alaphilippe
- Edoardo Zambanini