Stephen Williams (Israel – Premier Tech) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne. À plus de 50 kilomètres de l’arrivée, les favoris de cette édition passent à l’attaque et reviennent rapidement sur l’échappée, hormis Tom Pidcock et la formation Ineos Grenadiers, piégés. Dans le final, un trio se détache à l’avant avec Stephen Williams, Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL) et Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), qui ne relaie pas les Britanniques. C’est finalement Stephen Williams qui s’impose au sprint sur cette deuxième étape devant Alaphilippe et Onley. Le vainqueur de la Flèche Wallonne fait coup double et s’empare de la tête du classement général.

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne

Stephen Williams Julian Alaphilippe Oscar Onley

