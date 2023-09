Rasmus Tiller (Uno-X Pro Cycling Team) a remporté, ce samedi, la 7ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a placé une première accélération dans la dernière difficulté du jour, à 11 kilomètres de l’arrivée, mais n’est pas parvenu à faire la différence. À 4 kilomètres de l’arrivée, le leader de la Jumbo-Visma attaque à nouveau, mais il est repris dans le dernier kilomètre. C’est finalement Rasmus Tiller qui s’impose au sprint devant Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) et Stephen Williams (Grande-Bretagne). Wout Van Aert conserve la tête du classement général.

