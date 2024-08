Joseph Blackmore (Grande-Bretagne) a remporté, ce mercredi, la 4ᵉ étape du Tour de l’Avenir. Au terme de cette première étape de montagne, le Britannique s’est imposé au sprint à La Rosière. Il devance Jarno Widar (Belgique), +03″, et Pablo Torres (Espagne), +05″. Blackmore fait coup double et s’empare du maillot jaune de leader.

Joe Blackmore wins the stage 3 of Tour de l’Avenir and takes back the leader’s jersey! #tourdelavenir https://t.co/TxbdMfgfWX pic.twitter.com/OxI2WWSIwN

— Eemeli (@LosBrolin) August 21, 2024