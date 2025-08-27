Mathieu Kockelmann (Luxembourg) a remporté, ce mercredi, la 4ᵉ étape du Tour de l’Avenir 2025. Au terme des 110,2 km de course disputés entre Montagnat et Val-Suran, le coureur de la Lotto Development Team s’est imposé au sprint devant Cesar Macias (Mexique) et Anze Ravbar (Slovénie). Maxime Decomble (France) conserve le maillot jaune de leader.

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour de l’Avenir
  1. Mathieu Kockelmann
  2. Cesar Macias
  3. Anze Ravbar

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Tour de l’Avenir