Olav Kooij (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce samedi, la 20ème édition du Tour de Münster, en Allemagne. Au terme des 190.7 km de course, le Néerlandais s’est imposé au sprint, décrochant sa septième victoire de la saison. Déjà vainqueur en 2022, Kooij inscrit son nom au palmarès du Tour de Münster pour la deuxième fois. Il devance Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) et son compatriote Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL). Côté Français, Anthony Turgis (TotalEnergies) prend la 4ème place, devant Hugo Hofstetter (NSN Cycling Team), 5ème, et son coéquipier Florian Dauphin, 6ème.

Le classement du Tour de Münster 2026

Olav Kooij Jordi Meeus Frits Biesterbos

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