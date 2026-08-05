Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce mercredi, la 3ème étape du Tour de Pologne 2026. Alors que les échappés ont été repris à 4 km de l’arrivée, le champion d’Italie s’est imposé au sprint dans les rues de Zielona Góra au terme des 193,5 km de course. Il devance Noah Hobbs (EF Education-EasyPost) et Alessandro Romele (XDS Astana Team). Jonathan Milan conforte son maillot jaune et enchaîne une troisième victoire consécutive sur ce Tour de Pologne 2026.
La passe de trois pour Jonathan Milan, tout simplement injouable en ce début de Tour de Pologne 👊 pic.twitter.com/vRO3zZRXvX
— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 5, 2026
Le classement de la 3ème étape du Tour de Pologne 2026
- Jonathan Milan
- Noah Hobbs
- Alessandro Romele
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