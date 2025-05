Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ étape du Tour de Romandie 2025. Après avoir anticipé dans le dernier kilomètre de la montée finale, l’Australien a résisté au retour du groupe des favoris dans les derniers mètres pour décrocher sa troisième victoire de la saison. Il devance Lenny Martinez (Bahrain Victorious) et son coéquipier Joao Almeida. Alex Baudin (EF Education-EasyPost) conserve le maillot jaune avant l’étape reine ce samedi.

