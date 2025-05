Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Romandie 2025. Au terme des 194,3 km de course entre Münchenstein et Fribourg, la pépite britannique s’est facilement imposée au sprint. Il devance Aurélien Paret-Peintre (Décathlon AG2R La Mondiale) et Artem Shmidt (Ineos Grenadiers). À 19 ans et pour sa première saison chez les professionnels, Brennan décroche sa quatrième victoire, la troisième en World Tour. Le Britannique s’empare du maillot jaune de leader, 03″ devant Samuel Watson (Ineos Grenadiers).

Le favori a répondu présent : Matthew Brennan domine le sprint pour s’adjuger la 1re étape du Tour de Romandie à Fribourg 💪 #TDR2025 #LesRP pic.twitter.com/R6DzjUCR5d — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 30, 2025

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de Romandie 2025

Matthew Brennan Aurélien Paret-Peintre Artem Shmidt

