Kyrylo Tsarenko (Team Solution Tech – Vini Fantini) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape du Tour de Slovénie 2025. Dans l’ascension finale, l’Ukrainien se débarrasse de ses compagnons d’échappée et tête de course et s’en va remporter cette étape reine en solitaire. Il devance Samuele Zoccarato (Team Polti VisitMalta) et Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility), premier des favoris, qui s’empare du maillot vert de leader à la veille de l’arrivée.

If you follow lower ranked races you know how good Tsarenko was riding in the last weeks.

So happy for him getting this big win. 🇺🇦👏🏼 #TourofSlovenia pic.twitter.com/ctejpKseId

