Stanislaw Aniolkowski (Cofidis) a remporté, ce mercredi, la 4ème étape du Tour de Turquie 2026. Le Polonais a surgi dans les derniers mètres pour s’imposer au sprint. Il devance Riley Pickrell (Modern Adventure Pro Cycling) et Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort). Stanislaw Aniolkowski décroche sa cinquième victoire chez les professionnels, sa première sous le maillot de la Cofidis, qu’il a rejoint en 2024. Ivan Sosa (Equipo Kern Pharma) conserve le maillot turquoise de leader.

🚴‍♂️🏁 Fethiye’de zafer Stanisław Aniołkowski’nin!

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🚴‍♂️🏁 Victory in Fethiye goes to Stanisław Aniołkowski!#tur2026 pic.twitter.com/6HKMhMV8cZ — Tour of Türkiye (@tourofturkiye) April 29, 2026

Stanislaw Aniolkowski :

« Je suis vraiment super content. C’est vrai que j’attends cette victoire depuis longtemps. J’ai souvent terminé dans le top 10, dans le top 5 mais je ne gagnais pas. Aujourd’hui, l’équipe a fait un super boulot, mes coéquipers m’ont permis d’être dans les meilleures conditions dans le final. Mais plus globalement, j’aimerais remercier toute l’équipe d’avoir eu confiance en moi et de m’avoir soutenu. Moi, j’y ai toujours cru, j’ai toujours travaillé dur, je n’ai jamais abandonné. Je suis heureux d’être enfin récompensé ! »

Le classement de la 4ème étape du Tour de Turquie 2026

Stanislaw Aniolkowski Riley Pickrell Davide Persico

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