Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) a remporté, ce mardi, la 3ème étape du Tour de Turquie 2026. Le Colombien a fait la diffèrence sur les pentes de l’ascension finale de Kıran (9 km à 9,7 %) pour s’imposer en solitaire. Il devance Sebastian Berwick (Caja Rural – Seguros RGA), +09″, et Nicolas Breuillard (TotalEnergies), +15″. À 28 ans, Ivan Sosa renoue avec le succès, lui qui n’avait plus levé les bras depuis octobre 2022, et s’empare du maillor turquoise de leader du classement général.

Por ti, por tu salud, por @EqKernPharma, por Cristian Muñoz 🙏🏼🇨🇴💚 Iván Sosa, tras su operación de endofibrosis en 2025, sufre ante Berwick pero triunfa en el primer final en alto del @tourofturkiye en Kiran 📺 Lo viviste en Eurosport y @StreamMaxES. #TUR2026 pic.twitter.com/mRqjdJDZEk — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 28, 2026

Le classement de l a 3ème étape du Tour de Turquie 2026

Iván Ramiro Sosa Sebastian Berwick Nicolas Breuillard

Results powered by FirstCycling.com