Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) a remporté, ce mardi, la 3ème étape du Tour de Turquie 2026. Le Colombien a fait la diffèrence sur les pentes de l’ascension finale de Kıran (9 km à 9,7 %) pour s’imposer en solitaire. Il devance Sebastian Berwick (Caja Rural – Seguros RGA), +09″, et Nicolas Breuillard (TotalEnergies), +15″. À 28 ans, Ivan Sosa renoue avec le succès, lui qui n’avait plus levé les bras depuis octobre 2022, et s’empare du maillor turquoise de leader du classement général.

Le classement de la 3ème étape du Tour de Turquie 2026
  1. Iván Ramiro Sosa
  2. Sebastian Berwick
  3. Nicolas Breuillard

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Crédit : Tour of Türkiye

 