Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce jeudi, la 4ᵉ étape du Tour de Wallonie. L’Italien s’est imposé au sprint dans les rues d’Herve. Il devance Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) et Émilien Jeannière (TotalEnergies). À 34 ans, Trentin s’offre sa première victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général de ce Tour de Wallonie.

“So close!” 😮 Matteo Trentin takes the win on Stage 4 of the Ethias-Tour de Wallonie 🔥 pic.twitter.com/owKGgUEZuB

— Eurosport (@eurosport) July 25, 2024