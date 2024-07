Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce lundi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Wallonie. Dans le final, la moto caméra s’est trompée de route, provoquant une chute dans le peloton. Finalement, c’est Jordi Meeus qui s’impose au sprint sur cette première étape. Il devance Madis Mihkels (Intermarché-Wanty) et Paul Penhoët (Groupama-FDJ). À 26 ans, Meeus décroche sa deuxième victoire de la saison et s’empare du premier maillot de leader du classement général.

Jordi Meeus takes Stage 1 of the Ethias-Tour de Wallonie after the camera bike goes the wrong way and confuses riders in the peloton! pic.twitter.com/s1bUwgWmbF

— Eurosport (@eurosport) July 22, 2024