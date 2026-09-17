Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi – F.Lli Curia) a remporté, ce jeudi, la 3ème étape du Tour des Abruzzes 2026. Dernier rescapé de l’échappée, l’Italien a résisté au retour du peloton pour s’imposer en solitaire. Comme sur la 2ème étape, Dorian Godon (Netcompany Ineos) règle le sprint du peloton et prend la deuxième place. Tommaso Dati (Team UKYO) complète le podium du jour. Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) est toujours en tête du classement général.

From the breakaway! 🔥 Filippo D’Aiuto holds on to win Stage 3 of Giro d’Abruzzo! 👏 pic.twitter.com/Qe7SA5Swa7 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 17, 2026

Le classement de la 3ème étape du Tour des Abruzzes 2026

Filippo D’Aiuto Dorian Godon Tommaso Dati



