Nairo Quintana (Movistar Team) a remporté, ce vendredi, la 2ème étape du Tour des Asturies 2026. Le Colombien a placé son attaque décisive à moins de 8 kilomètres de l’arrivée, dans la dernière ascension du jour. Plus de quatre ans après son dernier succès (Tour des Alpes-Maritimes 2022), Quintana renoue avec la victoire et s’empare de la tête du classement général de ce Tour des Asturies. Il devance le jeune Adria Pericas (UAE Team Emirates – XRG) et son coéquipier Diego Pescador (Movistar Team).

Le classement de la 2ème étape du Tour des Asturies 2026
  1. Nairo Quintana
  2. Adria Pericas
  3. Diego Pescador

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Crédit : Vuelta Asturias