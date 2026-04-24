Nairo Quintana (Movistar Team) a remporté, ce vendredi, la 2ème étape du Tour des Asturies 2026. Le Colombien a placé son attaque décisive à moins de 8 kilomètres de l’arrivée, dans la dernière ascension du jour. Plus de quatre ans après son dernier succès (Tour des Alpes-Maritimes 2022), Quintana renoue avec la victoire et s’empare de la tête du classement général de ce Tour des Asturies. Il devance le jeune Adria Pericas (UAE Team Emirates – XRG) et son coéquipier Diego Pescador (Movistar Team).
¡Victoria para Nairo Quintana (@Movistar_Team)! La dedicatoria es clara, este triunfo va para Cristian Camilo Muñoz 🖤#VueltaAsturias #LaVueltina #AsturiasParaísoNatural pic.twitter.com/hQY2NIZjWB
— Vuelta Asturias (@vueltasturias) April 24, 2026
Le classement de la 2ème étape du Tour des Asturies 2026
- Nairo Quintana
- Adria Pericas
- Diego Pescador
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