Gabriel Layrac (AVC Aix Provence Dole) a remporté, ce jeudi, la 1ère étape du Tour des Asturies 2026. Présent dans la bonne échappée du jour en compagnie de deux coéquipiers, le Français s’est imposé au sprint, décrochant sa première victoire chez les professionnels à 19 ans. Il devance Miguel Heidemann (REMBE | rad-net) et Samuel Fernández (Caja Rural – Seguros RGA). Évoluant au niveau Conti Pro, AVC Aix Provence Dole obtient une victoire de prestige sur une épreuve 2.1, où se trouve l’équipe UAE Team Emirates – XRG ou encore la Movistar. Gabriel Layrac s’empare du premier maillot de leader de ce Tour des Asturies.

¡Victoria para Gabriel Layrac (@AVC_Aix)! El francés ha sido el más fuerte en el sprint de la fuga#VueltaAsturias #LaVueltina #AsturiasParaísoNatural pic.twitter.com/oyxA8xKOIQ — Vuelta Asturias (@vueltasturias) April 23, 2026

Le classement de la 1ère étape du Tour des Asturies 2026