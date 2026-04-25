Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau) a remporté, ce samedi, la 3ème étape du Tour des Asturies 2026. Le Mexicain s’est imposé en solitaire pour décrocher sa troisième victoire chez les professionnels après ses deux titres de champion du Mexique. Il devance Filippo Baroncini (UAE Team Emirtates – XRG), qui règle le sprint du peloton, et Jermaine Zemke (REMBE | rad-ne). Nairo Quintana (Movistar Team) conserve la tête du classement général avant la dernière étape ce dimanche.
¡¡¡Victoria de Edgar Cadena (Storck MRW Bau)!!!#VueltaAsturias #LaVueltina #AsturiasParaísoNatural pic.twitter.com/qpEE5GLrjG
— Vuelta Asturias (@vueltasturias) April 25, 2026
Le classement de la 3ème étape du Tour des Asturies 2026
- Edgar David Cadena
- Filippo Baroncini
- Jermaine Zemke
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