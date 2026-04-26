Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau) a remporté, ce dimanche, la 4ème étape du Tour des Asturies 2026. Déjà vainqueur de la 3ème étape, le Mexicain s’est de nouveau imposé en solitaire. Il devance Adria Pericas (UAE Team Emirates – XRG) et José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH). 4ème de l’étape, Nairo Quintana (Movistar Team) remporte le classement général de ce Tour des Asturies 2026, quelques mois avant de prendre sa reatraite. Adria Pericas et Diego Pescador (Movistar Team) complètent le podium final.

Le classement de la 4ème étape du Tour des Asturies 2026
  1. Edgar David Cadena
  2. Adria Pericas
  3. José Manuel Díaz

