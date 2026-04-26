Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau) a remporté, ce dimanche, la 4ème étape du Tour des Asturies 2026. Déjà vainqueur de la 3ème étape, le Mexicain s’est de nouveau imposé en solitaire. Il devance Adria Pericas (UAE Team Emirates – XRG) et José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH). 4ème de l’étape, Nairo Quintana (Movistar Team) remporte le classement général de ce Tour des Asturies 2026, quelques mois avant de prendre sa reatraite. Adria Pericas et Diego Pescador (Movistar Team) complètent le podium final.
¡Victoria de Edgar Cadena (Storck MRW Bau)! El mexicano repite triunfo también en la Calle Uría#VueltaAsturias #LaVueltina #AsturiasParaísoNatural pic.twitter.com/dehMQWssBT
— Vuelta Asturias (@vueltasturias) April 26, 2026
Le classement de la 4ème étape du Tour des Asturies 2026
- Edgar David Cadena
- Adria Pericas
- José Manuel Díaz
