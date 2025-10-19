Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce dimanche, la 6ᵉ étape du Tour du Guangxi 2025. Pour la cinquième fois en six étapes cette semaine, le Français s’est imposé au sprint. Il devance Stanisław Aniołkowski (Cofidis) et Paul Penhoët (Groupama-FDJ). Magnier conclut cette saison avec 19 victoires, à une longueur de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG). Vainqueur de l’étape reine ce samedi, Paul Double (Jayco-AlUla) remporte le classement général, juste devant Victor Lafay (Décathlon AG2R La Mondiale), qui ne sait pas encore s’il sera toujours dans les pelotons en 2026. Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG) complète le podium final.

Paul Magnier n'en avait pas eu assez : le Français décroche la 6e et dernière étape du Tour du Guangxi, sa 5e victoire de la semaine !

Le classement de la 6ᵉ étape du Tour du Guangxi 2025

Paul Magnier Stanisław Aniołkowski Paul Penhoët

