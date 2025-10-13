Le Tour du Guangxi s’élance ce mardi 14 octobre. Paul Magnier, Mattias Skjelmose,… Voici le parcours et les favoris de la dernière course World Tour de la saison.

La 6ᵉ édition du Tour du Guangxi a lieu du 14 au 19 octobre. Les coureurs s’élanceront pour six étapes dans la région, située au sud de la Chine. Créée en 2017, cette épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour. La course a été annulée entre 2020 et 2022 en raison de la pandémie de Covid-19. L’an dernier, c’est Lennert van Eetvelt (Lotto Cycling Team) qui avait remporté le classement général devant Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL) et Alex Baudin (Décathlon AG2R La Mondiale). Cette année, Jhanatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ou encore Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike) font figure de favoris.

Le palmarès du Tour du Guangxi

Le parcours du Tour du Guangxi 2025

1ʳᵉ étape : Fangchenggang → Fangchenggang (149,4 km)

2ᵉ étape : Chongzuo → Jingxi (179,6 km)

3ᵉ étape : Jingxi → Bama (214 km)

🇨🇳Tour of Guangxi #TOG2025

📅14~19 oct

🏆2.UWT

📏1019.9 km 🇪🇸MOV

✅🇨🇴GAVIRIA Fernando

✅🇨🇴PESCADOR Diego Fernando 🇰🇿XAT

✅🇨🇴HIGUITA Sergio Andrés

✅🇪🇨LÓPEZ Harold Martín 🇦🇪UAD

✅🇪🇨NARVÁEZ Jhonatan Manuel 🇧🇪LOT

✅🇦🇷SEPÚLVEDA Eduardo pic.twitter.com/UEPLqensok — Sonja Neteu (@Sonja_Neteu) October 13, 2025

4ᵉ étape : Bama → Jinchengjiang (167,8 km)

5ᵉ étape : Yizhou → Nongla (165,8 km)

6ᵉ étape : Nanning → Nanning (134,3 km)

Les favoris du Tour du Guangxi 2025





Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★





Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ★★★





Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike) ★★★





Pello Bilbao (Bahrain Victorious) ★★





Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) ★★





Aurélien Paret-Peintre (Décathlon AG2R La Mondiale) ★





Roger Adria (Red Bull Bora-Hansgrohe) ★





Comment suivre le Tour du Guangxi 2025 à la TV ?

Le Tour du Guangxi 2025 sera à suivre en direct sur les antennes d’Eurosport.