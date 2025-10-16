Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape du Tour du Guangxi 2025. Pour la troisième fois en trois étapes, le Français s’est imposé au sprint. Il devance Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Max Kanter (XDS Astana Team). Paul Magnier conforte son maillot rouge de leader et décroche sa 17ᵉ victoire de la saison, repassant devant Isaac Del Toro et son coéquipier Tim Merlier.
Rien n’arrête Paul Magnier ! Le Français s’adjuge une troisième victoire en trois courses sur le Tour de Guangxi 🚀#LesRP pic.twitter.com/Gf0kZWz8TV
— Eurosport France (@Eurosport_FR) October 16, 2025
Le classement de la 3ᵉ étape du Tour du Guangxi 2025
- Paul Magnier
- Jordi Meeus
- Max Kanter
