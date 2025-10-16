Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape du Tour du Guangxi 2025. Pour la troisième fois en trois étapes, le Français s’est imposé au sprint. Il devance Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Max Kanter (XDS Astana Team). Paul Magnier conforte son maillot rouge de leader et décroche sa 17ᵉ victoire de la saison, repassant devant Isaac Del Toro et son coéquipier Tim Merlier.

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour du Guangxi 2025
  1. Paul Magnier
  2. Jordi Meeus
  3. Max Kanter

Crédit : Getty Images / Soudal Quick-Step