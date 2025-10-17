Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce vendredi, la 4ᵉ étape du Tour du Guangxi. Sans même se lever de sa selle, le Français s’est imposé pour la quatrième journée consécutive en Chine. Il devance Pavel Bittner (PicnicPostNL) et Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe). Paul Magnier décroche sa 18ᵉ victoire de la saison et conforte son maillot rouge de leader, qu’il devrait toutefois perdre ce samedi avec l’arrivée au sommet de Nongla.

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour du Guangxi 2025
  1. Paul Magnier
  2. Pavel Bittner
  3. Jordi Meeus

Crédit : Soudal Quick-Step