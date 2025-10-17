À découvrir

Lennert Van Eetvelt remporte le Tour du Guangxi Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) a remporté le général du Tour du Guangxi. La dernière étape est revenue à Matevž Govekar (Bahrain Victorious).

Tour du Guangxi : Lennert Van Eetvelt fait coup double sur la 5ᵉ étape Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) a remporté l'étape reine du Tour du Guangxi devant Oscar Onley et Alex Baudin.

Tour du Guangxi : Ethan Vernon double la mise sur la 4ᵉ étape Ethan Vernon (Israel - Premier Tech) a remporté la 4ᵉ étape du Tour du Guangxi devant Max Kanter et Alberto Bruttomesso.

3ᵉ étape Tour du Guangxi : Ethan Vernon le plus rapide Ethan Vernon (Israel - Premier Tech) a remporté la 3ᵉ étape du Tour du Guangxi. Le Britannique s'empare de la tête du classement général.

2ᵉ étape Tour du Guangxi : Warre Vangheluwe s’impose Warre Vangheluwe (Soudal Quick-Step) a remporté la 2ᵉ étape du Tour du Guangxi devant Max Kanter, nouveau leader du classement général.

Tour du Guangxi : Lionel Taminiaux vainqueur de la 1ʳᵉ étape Lionel Taminiaux (Lotto Dstny) a remporté la 1ʳᵉ étape du Tour du Guangxi au sprint devant Gijs Van Hoecke et Juan Sebastian Molano.

Tour du Guangxi 2024 : parcours, favoris, diffusion TV Le Tour du Guangxi, dernière course World Tour de la saison, débute ce mardi 15 octobre. Voici le parcours et les favoris.

Tour du Guangxi : Juan Sebastian Molano empoche la 5ᵉ étape Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) a remporté la 5ᵉ étape du Tour du Guangxi devant Olav Kooij et Tobias Lund Andresen.

4ᵉ étape Tour du Guangxi : Milan Vader fait coup double Milan Vader (Jumbo-Visma) a remporté la 4ᵉ étape du Tour du Guangxi devant Rémy Rochas. Le Néerlandais s'empare de la tête du classement général.