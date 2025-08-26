Jason Tesson (TotalEnergies) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape du Tour Poitou-Charentes 2025. Après avoir repris les échappés dans le final, le Français s’est imposé au sprint. Il devance Arnaud Démare (Arkéa – B&B Hotels) et Joren Bloem (Unibet Tietema Rockets). Jason Tesson décroche sa première victoire de la saison et prend la tête du classement général.
HE IS BACK 🤯🤯🤯
Jason Tesson vainqueur de la première étape du Tour Poitou-Charentes 🚀#TPC2025 | #AllezTotalEnergies ⚡️ pic.twitter.com/64OLzpjZVR
— Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) August 26, 2025
Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour Poitou-Charentes
- Jason Tesson
- Arnaud Démare
- Joren Bloem