À découvrir

aussi

Tour Poitou-Charentes : Marc Sarreau remporte la 4ᵉ étape, le général pour Wærenskjold Marc Sarreau (AG2R Citroën Team) a remporté la 4ᵉ étape du Tour Poitou-Charentes. Søren Wærenskjold s'adjuge le classement général.

Bruno Armirail remporte le CLM du Tour Poitou-Charentes Bruno Armirail (Groupama-FDJ) a remporté le contre-la-montre du Tour Poitou-Charentes devant Søren Wærenskjold et Max Walscheid.

Étape 3a Tour Poitou-Charentes : Samuele Rivi s’impose Samuele Rivi (Eolo-Kometa) a remporté, ce jeudi matin, l'étape 3a du Tour Poitou-Charentes devant ses compagnons d'échappée Davide Gabburo et Jean-Louis Le Ny.

Paul Penhoët fait coup double sur la 2ᵉ du Tour Poitou-Charentes Paul Penhoët (Groupama-FDJ) a remporté la 2ᵉ étape du Tour Poitou-Charentes. Victimes d'une chute, Thibaut Pinot et Ion Izagirre ont abandonné.

Tour Poitou-Charentes : Søren Wærenskjold s’offre la 1ʳᵉ étape Søren Wærenskjold (Uno-X Pro Cycling Team) a remporté la 1ʳᵉ étape du Tour Poitou-Charentes devant Giovanni Lonardi et Paul Penhoët.

Tour Poitou-Charentes 2023 : Parcours, favoris, diffusion TV Le Tour Poitou-Charentes s’élance ce mardi 22 août. Thibaut Pinot, Ion Izagirre, ou encore Bruno Armirail seront au départ.

Thibaut Pinot : Retour flamboyant attendu au Tour Poitou-Charentes 2023 Le rendez-vous est pris pour les amateurs qui attendent avec impatience le coup d'envoi du 37ème Tour Poitou-Charentes (TPC).

Tour du Poitou-Charentes 2022 : Découvrez le parcours, les étapes et les équipes engagées Encore quelques semaines nous séparent de la 36ème édition du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, qui débutera le mardi 23 août.

TPC CLM : Ben Hermanns 1er Cette 4ème étape du Tour Poitou Charentes, sous la forme d'un contre la montre de 23,5km a été remportée par Ben Hermanns (Israel Start-Up...