Jason Tesson (TotalEnergies) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape du Tour Poitou-Charentes 2025. Après avoir repris les échappés dans le final, le Français s’est imposé au sprint. Il devance Arnaud Démare (Arkéa – B&B Hotels) et Joren Bloem (Unibet Tietema Rockets). Jason Tesson décroche sa première victoire de la saison et prend la tête du classement général.

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour Poitou-Charentes
  1. Jason Tesson
  2. Arnaud Démare
  3. Joren Bloem

Crédit : LNC / Marie Vaning