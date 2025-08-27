Dorian Godon (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape du Tour Poitou-Charentes. Le champion de France a décroché son premier succès avec le maillot tricolore en s’imposant au sprint devant Arnaud Démare (Arkéa – B&B Hotel), qui s’empare du maillot jaune de leader, et Benjamin Thomas (Cofidis), qui complète le podium.
Le classement de la 2ᵉ étape du Tour Poitou-Charentes
- Dorian Godon
- Arnaud Démare
- Benjamin Thomas
