Dorian Godon (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape du Tour Poitou-Charentes. Le champion de France a décroché son premier succès avec le maillot tricolore en s’imposant au sprint devant Arnaud Démare (Arkéa – B&B Hotel), qui s’empare du maillot jaune de leader, et Benjamin Thomas (Cofidis), qui complète le podium.

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour Poitou-Charentes
  1. Dorian Godon
  2. Arnaud Démare
  3. Benjamin Thomas

Crédit : LNC / Marie Vaning