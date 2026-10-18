Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la sixième édition de la Veneto Classic, en Italie. Le champion du monde a distancé Anthon Charmig (Uno-X Mobility) à dix kilomètres de l’arrivée dans la dernière ascension du jour avant de s’imposer en solitaire Bassano del Grappa. Il devance Charmig et son coéquipier Pavel Silavov. Clément Berthet (Groupama-FDJ United) prend la 4ème place. À 28 ans, McNulty décroche sa deuxième victoire de la saison, la première avec le maillot arc-en-ciel, sur la dernière course de la saison 2026.

PREMIÈRE VICTOIRE AVEC LE MAILLOT ARC-EN-CIEL ! Brandon McNulty remporte la Veneto Classic, la dernière course de la saison https://t.co/xwQyy6Qlpo — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 18, 2026

Le classement de la Veneto Classic 2026

Brandon McNulty Anthon Charmig Pavel Silavov

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