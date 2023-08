Après sa 2ᵉ place sur le Giro, Geraint Thomas sera le leader d’Ineos Grenadiers sur la Vuelta. Egan Bernal a également été sélectionné.

L’équipe Ineos Grenadiers vient de dévoiler son équipe pour la Vuelta. Comme lors du dernier Giro, Geraint Thomas sera le leader de la formation britannique. Il sera épaulé par Filippo Ganna, Laurens De Plus, Thymen Arensman ou encore Egan Bernal, qui va disputer son deuxième Grand Tour de l’année.

#LaVuelta23 is just around the corner! 🔜 Meet your Grenadiers for the Spanish Grand Tour 🇪🇸🤝 pic.twitter.com/z0hWu6C6eY — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 18, 2023

Les 8 coureurs d’Ineos Grenadiers pour la Vuelta :

Thymen Arensman (23)

Egan Bernal (26)

Jonathan Castroviejo (36)

Laurens De Plus (27)

Omar Fraile (33)

Filippo Ganna (27)

Kim Heiduk (23)

Geraint Thomas (37)

Geraint Thomas :

« J’ai vraiment hâte de retourner à La Vuelta. J’espère que ce sera mieux qu’en 2015. Je vais là-bas pour essayer d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’équipe. Ce sera bien de participer à certaines étapes et au GC également, et de voir comment je vais après la première moitié de la course. Jonas y va aussi apparemment, donc, ce sera une line-up étoilé. C’est aussi ce qui vous motive, sachant que tous les meilleurs gars vont être là, donc le but est d’aller faire de votre mieux et, espérons-le, de sortir vainqueur, mais ça va certainement être dur. Plus le défi est grand, plus vous êtes excité et plus vous voulez vous y investir et essayer de bien faire ».

Egan Bernal :

« Je suis vraiment content d’être sélectionné pour la Vuelta cette année, je termine un bon bloc d’entraînement chez moi en Colombie et je me sens super motivé pour reprendre la course. Quand je repense au début de l’année, je ne savais pas où j’allais être à ce moment-là. Je rêvais de faire le Tour et la Vuelta, donc cette sélection veut dire beaucoup. Comme vous le savez tous, c’est un long processus de retour et je suis tellement heureux que mon corps se soit tellement amélioré que je vais prendre le départ d’une autre grande course de trois semaines cette année. »