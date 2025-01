Puck Pieterse et Laurens Sweeck ont remporté la sixième manche du X²O Badkamers Trofee ce vendredi à Coxyde.

Première victoire cet hiver pour Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck). Après un bon début de course durant lequel elle a rapidement pris le large avec Inge van der Heijden (Crelan – Corendon), la Néerlandaise a fait la différence sur sa compatriote à mi-course avant de s’imposer en solitaire. Sur le podium, Pieterse devance Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions), qui conforte sa place en tête du général. La championne du monde Fem van Empel (Team Visma | Lease a Bike) complète le podium.

Une heure et demie plus tard, les hommes se sont élancés pour huit tours et plus d’une heure de course. Longtemps en tête avec Tibor Del Grosso (Alpecin-Deceuninck), Laurens Sweeck (Crelan – Corendon) s’est imposé après avoir distancé le Néerlandais dans l’avant-dernier tour. Toon Aerts (Deschacht – Hens – FSP) prend la troisième place et revient à 2:48″ d’Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen – Cibel Clementines) au classement général.