Max Walscheid (Lidl-Trek) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape du ZLM Tour 2026. Au terme d’une nouvelle journée marquée par les bordures, l’Allemand a réglé un groupe de dix coureurs au sprint. Il devance les Red Bull Bora-Hansgrohe Alessio Magagnotti et Danny van Poppel. À 33 ans, Walscheid décroche sa 14ème victoire chez les professionnels, la première sous les couleurs de la Lidl-Trek. 7ème de l’étape, Mathias Vacek (Lidl-Trek) conserve le maillot jaune de leader avant les deux dernières étapes.

Max Walscheid wint etappe drie van de #zlmtour drie op drie voor @LidlTrek pic.twitter.com/2ZUOheUWcy — CyclingOnline.nl (@cyclingonlineNL) September 4, 2026

Le classement de la 3ème étape du ZLM Tour 2026

Max Walscheid Alessio Magagnotti Danny van Poppel





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