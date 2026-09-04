Max Walscheid (Lidl-Trek) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape du ZLM Tour 2026. Au terme d’une nouvelle journée marquée par les bordures, l’Allemand a réglé un groupe de dix coureurs au sprint. Il devance les Red Bull Bora-Hansgrohe Alessio Magagnotti et Danny van Poppel. À 33 ans, Walscheid décroche sa 14ème victoire chez les professionnels, la première sous les couleurs de la Lidl-Trek. 7ème de l’étape, Mathias Vacek (Lidl-Trek) conserve le maillot jaune de leader avant les deux dernières étapes.

Le classement de la 3ème étape du ZLM Tour 2026

  1. Max Walscheid
  2. Alessio Magagnotti
  3. Danny van Poppel


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Crédit : Lidl-Trek