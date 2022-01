24 Heures Vélo du Mans : tous les dossards se sont arrachés en 1 heure

Publié le 12/01/2022 16:22

Les 24 Heures Vélo du Mans ont changé de nom suite à un nouveau partenariat pour les prochaines années. L’engouement pour la course est énorme et tous les dossards se sont arrachés.

Les 24 Heures Vélo du Mans est une épreuve cyclosportive peu banale. Cette course par équipe ou en individuel se déroule sur 24 heures consécutives et utilise l’historique circuit BUGATTI qui accueille une partie des 24 Heures du Mans. Ce tracé technique est aussi vallonné notamment avec la célèbre « Bosse du Dunlop ». Suite à un nouveau parrainage, l’épreuve change de nom, mais le succès est toujours au rendez-vous, car l’enthousiasme autour des inscriptions a été tel qu’en une heure celle-ci ont été pleines.





La course change de nom pour devenir les 24 Heures Vélo ŠKODA

C’est suite à un nouveau partenariat pour les éditions 2022 et 2023 avec le constructeur automobile tchèque ŠKODA que les 24 Heures Vélo du Mans deviennent désormais les 24 Heures Vélo ŠKODA. Le principe de la course sarthoise ne change cependant pas. La treizième édition aura lieu le 27 et 28 août prochain sur le mythique circuit d’endurance. 580 équipes et quelques courageux solitaires vont s’affronter pendant 24 heures.

Un engouement énorme pour cette course cyclosportive

L’enthousiasme autour de cette treizième édition des 24 Heures Vélo ŠKODA a été tel qu’il n’aura fallu qu’un peu plus d’une heure pour que l’intégralité des inscriptions ne se soient arrachées. Il reste toutefois une petite chance de participer pour les retardataires. En effet, les équipes engagées ont jusqu’au 19 juillet pour compléter définitivement leur inscription. Une liste d’attente est disponible sur le site de l’épreuve au cas où des équipes ne valideraient pas à temps leur inscription.