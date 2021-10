La granfondo Fausto Coppi malheureusement annulée en 2022

Publié le 22/10/2021 09:05

La Fausto Coppi, la grandfondo internationale qui tiens son nom du « Campionissimo » Fausto Coppi qui a vu sa 33ème édition se dérouler le 27 juin 2021 n’aura pas lieu en 2022, les organisateurs préférant faire une pause d’un an.

Le prestigieux granfondo Italien ne sera pas en 2022, c’est qu’à annoncé l’organisateur ASD Fausto Coppi on the road. « De nouveaux engagements professionnels nous obligent à faire une pause en 2022 », expliquent Davide Lauro et Emma Mana, président et vice-présidente de l'ASD Fausto Coppi on the road « sans quoi nous ne serions pas en mesure de maintenir l’organisation à laquelle les nombreux fans de La Fausto Coppi sont habitués. Notre engagement dans l'événement a toujours été basé sur le volontariat ».





L'épreuve Piémontaise sort du calendrier 2022

Une course qui se tient habituellement à Cuneo dans le Piémont, tout près de la France réunit chaque année pas loin de 3000 participants. Cette épreuve a su garder un côté chaleureux et simple malgré sa renommée. Ici on aime le vélo, la gastronomie, et la fête dure tout un week-end sur la magnifique Piazza Galimberti. Un week-end entre Docle vita et dépassement de soi notamment le temps du passage du terrible et magnifique col de Fauniera. Une belle fête qui porte le nom du champion néé en 1919 dans le petit village de Castellania (Province d'Alessandria), Fausto Coppi qui est le champion italien le plus adulé et peut-être le plus grand mythe Italien de l'histoire de notre sport avec un immense palmarès à son actif.

Un pause pour revenir plus forte

Cette épreuve repose sur le volontariat et le partage, chaque année ce sont plus de 100 bénévoles qui participent à l’organisation et depuis 2014, plus de 100 000 euros ont été affectés à la récupération et à la préservation des routes d'altitude de La Fausto Coppi (réparation de tronçons d'asphalte, murs de soutènement, nettoyage des routes) et à des projets de solidarité (une voiture a été offerte à LILT la ligue italienne de la lutte contre les tumeurs).

« Ce n'est pas un adieu », concluent les organisateurs, « juste un moment de pause pour un événement auquel nous sommes extrêmement attachés ».