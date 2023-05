Aux portes du Sud-Ouest, La Flow Vélo est une véloroute 350 kilomètres, depuis Le Lardin-Saint-Lazare en Dordogne Périgord jusqu’à l’Île d’Aix en Charente-Maritime. Après la traversée du Parc Naturel Régional du Périgord Limousin, La Flow Vélo emprunte la voie verte « La Coulée d’Oc », avant de prendre la direction d’Angoulême, Cognac, Saintes et Rochefort et de terminer sa route sur les plages de l’Atlantique. Entièrement balisé et sécurisé dans les deux sens, l’itinéraire se pratique en couple, entre amis ou en famille et ravit aussi bien les débutants que les habitués de la petite reine.

En 2023, les départements de la Charente, de la Charente-Maritime et de la Dordogne ont choisi de prolonger l’itinéraire jusqu’à Le Lardin-Saint-Lazare. Totalisant 350 km, l’itinéraire intègre 80 % de pistes cyclables (voie verte, entièrement dédiée à l’usage des véhicules non motorisés avec l’utilisation d’anciennes voies ferrées). Une nouvelle extension de l’itinéraire vers Sarlat devrait également voir le jour très prochainement. Les 11 étapes de la Flow Vélo : Le Lardin-Saint-Lazare → Excideuil

Excideuil → Thiviers

Thiviers → Nontron

Nontron → Marthon

Marthon → Angoulême

Angoulême → Jarnac

Jarnac → Cognac

Cognac → Saintes

Saintes → Saint-Savinien

Saint-Savinien → Rochefort

Rochefort → Ile d’Aix « Passionné de vélotourisme, j’ai suivi de près la création de la véloroute, qui présente de nombreux atouts. La Flow Vélo suit le fleuve de la Charente et le sublime ! À vélo, on traverse des petites villes typiques au patrimoine remarquable : Thiviers, Saint Pardoux… et mon coup de cœur : Saint-Savinien, dans la courbe du fleuve ! Sur 350 km, l’itinéraire se pratique facilement, pour une semaine d’itinérance : l’idéal pour commencer ou même pour tester un itinéraire d’un bout à l’autre ! La Flow Vélo est un itinéraire accessible, bien desservi par plusieurs gares. Au fil de l’eau, les touristes se laissent porter par la douceur de La Flow Vélo ! », indique Michel Bonduelle, journaliste spécialisé dans le tourisme. Plus d’informations sur le site officiel de la Flow Vélo : https://www.laflowvelo.com