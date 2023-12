Du 11 au 15 décembre, j’ai eu la chance de passer quelques jours « comme un pro » au cœur de l’équipe Groupama-FDJ lors d’un stage à Calpe.

C’est la seule équipe du peloton à proposer ce type de séjour. 7ᵉ au classement UCI par équipes cette saison, la Groupama-FDJ propose, depuis 2019, un stage en immersion durant quatre jours avec les coureurs et le staff à Calpe. À l’occasion du premier stage de l’équipe pour préparer 2024, j’ai eu l’opportunité de passer un séjour « comme un pro » avec une équipe hospitalité dédiée à notre service.

Jour 1 : Arrivée et accueil de l’équipe

Nous étions 10 à participer à ce séjour et nous sommes arrivés le lundi en avion (à Alicante ou Valence selon les lieux de départ), ou directement en voiture pour certains. Pour ma part, Fabrice, hospitality manager au sein de l’équipe, m’a accueilli à l’aéroport d’Alicante avant de faire 50 minutes de route, direction Calpe et l’hôtel de l’équipe. Sur place, nous avons chacun regagné nos chambres individuelles respectives (toutes avec vue sur la mer). Après avoir remonté nos vélos avec l’aide de Mickaël, notre mécanicien le temps de ce stage, nous nous sommes tous retrouvés en fin de journée pour le briefing du stage avec la présence de Marc Madiot, qui nous a souhaité la bienvenue.

Après cela, tous les coureurs se sont présentés avant de faire des photos et dédicaces. En fin de soirée, nous avons rencontré les deux nutritionnistes de l’équipe, qui ont expliqué l’importance de savoir s’adapter à chaque profil de coureur pour un suivi personnalisé. Par exemple, le dosage de poudre dans les bidons varie en fonction de chacun. Après cet échange enrichissant, nous avons pu nous rendre compte à quel point la nutrition est devenue un point essentiel pour les équipes de nos jours, surtout à ce niveau. Les nutritionnistes nous ont également indiqué l’importance de mettre de la poudre ou du sirop dans nos bidons, et pas uniquement de l’eau, pour avoir un apport en sucre pendant l’effort.

Jour 2 : Première sortie sous le soleil

Lors du briefing du stage le lundi soir, nous avons découvert l’équipe hospitalité, qui est en charge de notre encadrement. Stéphane Augé et Francis Mourey, anciens coureurs professionnels, nous accompagnaient sur le vélo tandis que Mickaël, notre mécanicien, et Alice, masseuse et assistante, nous suivaient en voiture tout au long de la sortie pour nous ravitailler. Chaque soir, Stéphane Augé nous présentait le parcours pour la sortie du lendemain.

Mardi matin, pour notre première sortie depuis notre arrivée, nous sommes partis pour 95 kilomètres sous le soleil et avec plus de 20 degrés. Après un départ en bord de mer, nous sommes rentrés dans les terres, direction Benissa, Pedreguer avant d’arriver à Xalos et de monter le Puerto de Bernia, qui culmine à 620 mètres d’altitude. Nous partons pour près de 11 kilomètres de montée, relativement roulants à 4% de pente moyenne. Une fois arrivé au sommet, on peut profiter de la vue et se ravitailler avant une longue descente pour retourner sur Calpe.

De retour à l’hôtel, après avoir déjeuné, nous sommes divisés en plusieurs groupes pour participer à différents ateliers tout au long du séjour. Le mardi, avec deux autres journalistes, nous faisons le tour des différentes pièces occupées par la Groupama-FDJ au sein de l’hôtel. On retrouve notamment un espace dédié à l’optimisation de la position sur le vélo de contre-la-montre à l’aide de capteurs placés sur le corps du coureur. Nous avons également rencontré le pôle technique avec les nombreux mécaniciens présents sur place et très occupés avec le changement de partenaire cycle. Pour finir, Stéphane Augé nous a fait découvrir les camions de l’équipe, là où sont stockés les vélos ou encore les machines à laver durant les courses.

Jour 3 : Quelques kilomètres avec les pros

Pour notre deuxième sortie, nous sommes partis pour un parcours plus roulant que la veille en longeant le bord de mer les 15 premiers kilomètres avant de remonter vers le nord, direction Xabia et Dénia. Presque à mi-parcours, nous sommes allés à la rencontre d’un groupe de 5 coureurs de la Groupama-FDJ, avec qui nous avons partagé quelques kilomètres ensemble. J’ai notamment pu discuter avec Romain Grégoire, Clément Russo et Ignatas Konovalovas, avec qui j’ai passé un agréable moment sur le vélo. Quelques kilomètres plus loin, nous avons continué tout droit pendant que les pros ont tourné pour rallonger. Au terme d’une longue et rapide descente, nous sommes arrivés à Calpe avec 95 km au compteur.

L’après-midi, nous avons assisté à un atelier mécanique avec Mickaël. Il a commencé par nous montrer commet bien nettoyer son vélo après une sortie. À savoir, utiliser un jet d’eau et bien dégraisser la transmission notamment. Il nous a également donné quelques astuces comme frotter les plaquettes de frein avec du papier de verre lorsqu’elles sont neuves ou sales pour avoir un freinage efficace et silencieux. Après cet atelier très enrichissant, où nous avons tous appris beaucoup de choses, nous avions rendez-vous avec David Hann, l’un des entraîneurs de l’équipe et de Valentin Madouas, qui nous a rejoint. Nous avons appris beaucoup de choses, notamment sur les charges de travail à l’entraînement et la nécessité d’adapter les entraînements en fonction de l’état de forme des coureurs.

Très disponible, Valentin Madouas est revenu sur son titre de champion de France obtenu à Cassel, qui était un objectif de carrière pour lui, avant d’aborder le sujet des pics de forme et l’importance de bien se préparer avec un grand objectif, à travers les stages notamment.

Jour 4 : dernière sortie et fin de séjour

Pour la troisième et dernière sortie à vélo de ce stage, Stéphane Augé nous avait laissé le choix entre plusieurs parcours. En concertation avec le groupe, nous avons décidé de partir pour 110km, en direction de Callosa d’en Sarria pour grimper le puerto de Sa Crueueta, qui culmine à 780 mètres d’altitude. Au cours de cette ascension, nous avons croisé l’équipe Movistar et Lidl-Trek, qui étaient sur le vélo, en pleine séance photo. Lors de cette dernière sortie, j’ai également eu l’opportunité d’utiliser le Garmin Edge 1040 Solar, dont vous pourrez retrouver le test complet prochainement sur Velo 101. Après une longue descente vers Orba, nous sommes rentrés par Pedreguer, Benissa avant de redescendre sur Calpe.

De retour à l’hôtel, nous avons été massés par Alice. Comme les professionnels, nous avons eu le droit à 45 min / 1h de massage pour récupérer de ces trois jours et 300 kilomètres. Un moment agréable où j’ai pu discuter avec Alice sur son poste de masseuse. En cas de besoin, elle m’a également conseillé d’utiliser un pistolet masseur, un outil efficace, à condition de bien l’utiliser (il est important de ne pas l’appliquer sur les articulations par exemple, mais de masser le muscle souhaité individuellement).

En fin d’après-midi, c’était l’heure de remonter mon vélo dans la housse pour le vol retour vendredi matin. Nous nous sommes tous réunis une dernière fois pour rencontrer le médecin de l’équipe, Jacky Maillot, qui nous a notamment expliqué le rôle majeur du microbiote intestinal. Après avoir débriefé le stage, que tout le groupe a grandement apprécié, nous avons partagé un dernier repas avec l’équipe le jeudi soir. Le lendemain, comme lors de mon arrivée, c’est Fabrice qui était chargé de me ramener à l’aéroport d’Alicante.

Bilan du stage « comme un pro » Groupama-FDJ

Tout au long de ces quatre jours, j’ai été agréablement surpris par la bonne ambiance et l’accueil chaleureux que nous a réservé l’équipe. Que ce soit le pôle hospitalité, mais aussi les entraineurs, les coureurs, les mécaniciens… Tout le monde était disponible. Nous avons vraiment eu cette impression de vivre « comme un pro » le temps d’un stage. De plus, nous avons pu découvrir le fonctionnement d’une telle équipe et avons appris beaucoup de choses. Nous étions dix passionnés de vélo et étions tous très heureux de ce séjour passé ensemble dans la bonne humeur.

Avec son partenaire Cap Velo, la Groupama-FDJ propose quatre types de séjour « comme un pro » chaque saison :