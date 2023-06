La Vélodyssée, partie française de Atlantic Coast Route – EuroVelo 1, est une véloroute qui traverse la Bretagne et longe l’Atlantique jusqu’à la Côte basque.

La Vélodyssée est la partie française de l’EuroVelo 1. Longue de 11 150 km, l’Atlantic Coast Route relie le Cap Nord en Norvège à Sagres au Portugal. Elle traverse l’Europe de l’Ouest du nord au sud en longeant le littoral de l’océan Atlantique et en traversant six pays : la Norvège, le Royaume-Uni, l’Irlande, la France, l’Espagne et le Portugal. Entre Roscoff et Hendaye, près de 80% de la Vélodyssée se réalise sur des voies sans voiture. Il s’agit de la plus longue véloroute française aménagée, entièrement balisée de bout en bout.

La Vélodyssée en quelques chiffres :

📅 2012 : ouverture officielle de l’itinéraire

: ouverture officielle de l’itinéraire 🚲 1 300 km d’itinéraire à vélo, aménagés dans les 2 sens

d’itinéraire à vélo, aménagés dans les 2 sens 🗺️ 3 régions et 9 départements traversés

régions et départements traversés 💯 100% de l’itinéraire balisé et sécurisé

de l’itinéraire balisé et sécurisé ⛑️ 76% de l’itinéraire sur voies vertes ou pistes cyclables

de l’itinéraire sur voies vertes ou pistes cyclables 🔗 5 itinéraires cyclables connectés et partie française de l’Atlantic Coast Route (EuroVelo 1)

itinéraires cyclables connectés et partie française de l’Atlantic Coast Route (EuroVelo 1) 🔁 5 boucles de 25 à 80 km rattachées à La Vélodyssée

Tout au long des 986 km de voie cyclable et 292 km de route de la Vélodysée, l’itinéraire traverse trois régions françaises : la Bretagne, la région Pays-de-la-Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Hormis les premières étapes en terre bretonne, le parcours longe la côte Atlantique jusqu’à la côte basque et Hendaye-Plage, juste avant la frontière espagnole. La Vélodyssée traverse plusieurs sites incontournables du patrimoine français comme les nombreux estuaires le long de la côte Atlantique, la dune du Pilat, la forêt des Landes, le Bassin d’Arcachon ou encore le porte de Saint-Jean-de-Luz. Vous pouvez également aller plus au large et découvrir plusieurs îles accessibles à vélo comme l’île de Batz, l’île de Ré, l’île d’Aix, l’île Madame ou encore l’île d’Oléron.

Les 38 étapes de la Vélodyssée Roscoff > Morlaix

Morlaix > Carhaix

Carhaix-Plouguer / Rostrenen

Rostrenen / Mûr-de-Bretagne

Mûr-de-Bretagne / Pontivy

Pontivy / Josselin

Josselin / Peillac