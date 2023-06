Vélo 101 vous emmène à la découverte de la La Scandibérique, vélo route de 1700 km qui sillonne la France du Nord-Est au Sud-Ouest.

La Scandibérique est la partie française de l’EuroVelo 3, véloroute européenne reliant Trondheim (Norvège) à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne). Elle sillonne la France du Nord-Est au Sud-Ouest sur plus de 1 700 km. Il s’agit du plus long itinéraire cyclable de l’Hexagone. Au départ de la frontière belge, l’itinéraire de la Sacndibérique longe d’abord les vallées de la Sambre et de l’Oise, puis le canal de l’Ourcq, avant de traverser Paris et l’Île-de-France. Direction ensuite la Vallée de la Loire et le Poitou pour rejoindre le Sud-Ouest et la Gascogne. La route s’achève dans les Pyrénées à Saint-Jean-Pied-de-Port.

La composition de la Scandibérique :

23% sur voies cyclables

72% sur petites routes à faible trafic

La Scandibérique traverse au total 20 départements et 4 régions françaises. Tout au long de l’itinéraire, vous aurez la possibilité de découvrir les richesses de l’histoire, de la culture et du patrimoine français. Du musée du Louvre, à Saint-Émilion, en passant par le château de Fontainebleau, les 1 700 kilomètres du parcours traversent plusieurs lieux touristiques incontournables. Les traces GPX de La Scandibérique sont toutes téléchargeables sur le site officiel de la véloroute. Vous avez ensuite l’opportunité de les importer sur votre GPS ou sur votre téléphone.