Une station alpine qui joue la carte du vélo

Station savoyarde située à 1 650 m d’altitude, Saint-François-Longchamp est un carrefour entre la Tarentaise et la Maurienne, séparant les massifs de Vanoise et de Lauzière. En été, lorsque la neige laisse place à la verdure, la station se transforme en un véritable terrain de jeu pour les cyclistes de tous niveaux. Entre les massifs de la Lauzière et du Cheval Noir, ce petit coin de paradis offre un cadre exceptionnel pour les amateurs de défis verticaux et d’échappées belles.

Stratégiquement située au pied du Col de la Madeleine, qui culmine à 1 993 m, Saint-François-Longchamp se positionne comme une base arrière idéale pour les grimpeurs et les chasseurs de cols. La station a développé ces dernières années une véritable politique d’accueil des cyclistes, avec des hébergements labellisés, des services dédiés et un calendrier événementiel qui fait la part belle au vélo.

« Notre ambition est de devenir une référence pour le cyclisme en montagne, tout en conservant l’esprit familial et authentique qui fait notre ADN », explique la direction de l’office du tourisme. Un pari qui semble réussi au vu de la fréquentation estivale en constante augmentation.

Le Col de la Madeleine : Un monument du cyclisme accessible depuis la station

Véritable juge de paix de nombreuses étapes du Tour de France, le Col de la Madeleine s’impose comme l’un des cols les plus exigeants des Alpes. Classé hors catégorie, ce géant propose deux itinéraires principaux pour les cyclistes qui souhaitent l’ascension depuis La Chambre (Maurienne) :

Par la RD213 : 19 km avec une pente moyenne de 8% (pente régulière entre 7% et 9,5%).

Par Montgellafrey: 19 km avec une pente moyenne de 7,5% (alternative légèrement moins raide).

L’ascension depuis Saint-François-Longchamp offre environ 5 km d’effort avec des pourcentages oscillant entre 8 et 8,5%, permettant d’aborder les derniers kilomètres, souvent les plus difficiles, avec davantage de fraîcheur. Le revêtement de la route est de bonne qualité et des bornes kilométriques permettent aux cyclistes de gérer au mieux leur effort dans cette montée exigeante.

Il est également possible de combiner le Col de la Madeleine avec le Col du Chaussy en passant par les lacets de Montvernier.

Une accessibilité optimisée pour tous les profils de cyclistes

Si le Col de la Madeleine constitue l’attraction phare pour les grimpeurs aguerris, Saint-François-Longchamp a su développer une offre cycliste diversifiée. La station propose plusieurs itinéraires balisés de différents niveaux, permettant aux familles et aux cyclistes moins expérimentés de profiter également des paysages alpins.

Avec 150 km de sentiers balisés, la station offre 5 itinéraires cyclotouristes sur routes asphaltées et 8 parcours VTT/VAE adaptés à tous les niveaux. L’ouverture de deux télésièges (Lune Bleue et Clochettes) durant l’été facilite l’accès aux pistes de VTT de descente.

Les routes secondaires bien entretenues offrent des alternatives plus douces pour découvrir les hameaux environnants et les panoramas sur les sommets environnants. La station a également mis en place une signalétique spécifique indiquant les principaux cols accessibles, les distances et dénivelés, ainsi que les points d’eau (quatre fontaines sur la montée, mais nécessitant une vigilance pour les repérer).

Pour ceux qui souhaitent s’initier aux joies du vélo en montagne sans se confronter immédiatement aux pentes les plus sévères, des itinéraires en balcon permettent de rouler à altitude constante tout en profitant de vues imprenables sur la vallée.

2025 : Une année cycliste d’exception

L’année 2025 s’annonce particulièrement faste pour les amateurs de cyclisme à Saint-François-Longchamp. La station sera au cœur de l’actualité cycliste avec un programme exceptionnel qui confirme son statut de destination vélo majeure dans les Alpes.

Le Tour de France fait la part belle à Saint-François-Longchamp

Point d’orgue de cette saison 2025, le Tour de France masculin traversera la station lors d’une étape qui promet d’être décisive pour le classement général. Le 24 juillet 2025, le peloton du Tour de France (hommes) traversera Saint-François-Longchamp en direction de Courchevel, mettant ainsi en lumière les paysages alpins de la vallée.

Plus remarquable encore, le 2 août 2025, Saint-François-Longchamp accueillera l’arrivée de l’étape du Tour de France Femmes avec Zwift, qui reliera Chambéry à la station via le col de la Madeleine.

Des événements cyclistes pour tous les niveaux

Outre les épreuves liées au Tour de France, Saint-François-Longchamp accueillera en 2025 deux événements majeurs qui attirent chaque année des milliers de participants :

La Cyclosportive de la Madeleine : Pour sa 22ᵉ édition le 27 juillet 2025, cette course propose trois parcours montagneux adaptés à tous les niveaux, tous traversant les plus beaux cols de la région, dont le Sapey, le Chaussy par les lacets de Montvernier et le Madeleine. Les participants peuvent choisir entre plusieurs distances, allant jusqu’à 135 km avec un dénivelé de 4 700 m.

: Pour sa 22ᵉ édition le 27 juillet 2025, cette course propose trois parcours montagneux adaptés à tous les niveaux, tous traversant les plus beaux cols de la région, dont le Sapey, le Chaussy par les lacets de Montvernier et le Madeleine. Le Triathlon de la Madeleine : Prévu pour le 23 août 2025, cet événement combine natation, vélo et course à pied en montagne. Plusieurs formules (Distance L-3400, M-2200, S-1200) permettent à chacun, en solo ou en relais, de participer à cette compétition estivale.

Des services adaptés aux besoins des cyclistes

Consciente des attentes spécifiques des cyclistes, Saint-François-Longchamp a développé une gamme complète de services dédiés. Plusieurs magasins de sport de la station permettent la location et l’entretien de vélos de route, VTT et VAE. Les ateliers peuvent gérer les réparations et / ou les révisions, avec des bornes de recharge pour les équipements électriques si besoin.

La station est labellisée Famille Plus, Qualité Tourisme et Flocon Vert, gages d’un accueil soigné et de services adaptés (bornes VAE, animations familiales, etc.). L’office de tourisme informe les cyclistes sur les parcours et conditions routières.

Atouts de la station

Hébergement et restauration

Saint-François-Longchamp s’étend sur trois villages d’altitude et dispose d’une capacité hôtelière importante (environ 11 500 lits d’accueil). L’offre d’hébergement est variée : chalets et appartements de montagne, résidences de tourisme, hôtels, gîtes et centres de vacances, pour tous les budgets. Chaque quartier de la station (Station Basse, Station Haute, Mollaret, Les Longes) propose des hébergements confortables, souvent labellisés Famille Plus.

La gastronomie locale est mise à l’honneur, avec des restaurants et bars accueillants dans chaque village. Les restaurateurs proposent des spécialités savoyardes, telles que fondues, raclettes et tartiflettes, ainsi que des plats faits maison, où le fromage AOP Beaufort est omniprésent. Des snacks et pizzérias offrent également des options rapides pour reprendre des forces sans perdre de temps.

Activités à découvrir

En complément du vélo, la station offre de nombreux loisirs familiaux. Un centre de balnéothérapie moderne (spa, sauna, hammam, bain à remous exterieur) de 2 500 m² invite à la détente, avec piscines et même une piste de bowling. Les plus sportifs profiteront de la luge sur rails 4 saisons « La Comète » , d’une piscine extérieure pour se rafraîchir, de terrains de tennis (4 courts) et de cibles de tir à l’arc (4 cibles). Le centre sportif municipal propose également du fitness, du squash et de la musculation. Pendant l’été, des animations (concerts, soirées festives) rythment la vie de la station.

Paysages et patrimoine

Nichée à 1 650 m d’altitude, Saint-François-Longchamp domine une vallée alpine préservée. On y admire 4 lacs de montagne (Bleu, Blanc, Loup et Grande Léchère) et des sommets culminant jusqu’à 2 832 m (Le Cheval Noir). Le mythique col de la Madeleine est à seulement 5 km, offrant un accès direct à la célèbre route cyclable. Le patrimoine de la Maurienne est riche : on peut visiter la grande mine de fer de Savoie (Musée du Fer à St-Georges-d’Hurtières), découvrir la production d’aluminium à Saint-Michel-de-Maurienne ou encore l’histoire du couteau Opinel (Saint-Jean-de-Maurienne). Des chapelles baroques et des expositions ludiques complètent ce volet culturel.

Une destination vélo complète au cœur des Alpes

Saint-François-Longchamp s’impose désormais comme une destination incontournable pour les amoureux de cyclisme en montagne. Son accessibilité, la diversité des parcours proposés et la qualité des services en font une base idéale pour découvrir les cols mythiques de Savoie.

Avec un calendrier 2025 exceptionnel marqué par le passage du Tour de France et l’accueil de nombreux événements cyclistes, la station savoyarde confirme son engagement dans le développement d’un tourisme sportif de qualité, respectueux de l’environnement montagnard. Une destination à découvrir absolument, que l’on soit grimpeur aguerri ou simple amateur de beaux paysages à vélo.

N’hésitez pas à visiter leur site qui regorge d’informations pour votre prochain séjour

Article écrit en collaboration avec Saint François Longchamp