Strava a présenté plusieurs nouvelles fonctionnalités développées avec l’IA, qui seront introduites au fur et à mesure tout au long de l’année. Strava, la plus grande communauté sportive en ligne, a présenté ses dernières initiatives et ses nouveaux développements de produits lors de Camp Strava, son événement annuel. Sur le thème Progress Together, les dirigeants de la société aux 125 millions d’utilisateurs ont révélé comment la plateforme permettra à sa communauté mondiale de progresser dans la manière dont elle explore, se déplace et entre en relation sur Strava. « Strava prend de l’ampleur pour concrétiser sa vision d’un monde connecté par le sport« , a déclaré Michael Martin, Président-directeur général de Strava. « Pour accélérer la façon dont nous offrons un service de qualité à 125 millions de personnes dans le monde, nous nous concentrons sur deux changements fondamentaux : renforcer la place des femmes et tirer parti de l’intelligence artificielle. Cela débloquera de nouvelles expériences sur la plateforme, alimentées par la communauté et les partenaires. » Une nouvelle ère de réactivité des produits

Avec de nouveaux dirigeants, Strava est entré dans une nouvelle ère de développement de ses produits. L’entreprise a écouté attentivement les commentaires de sa communauté mondiale et annoncé que trois des fonctionnalités les plus demandées seront intégrées à la plateforme d’ici la fin de l’année.

Intégrité du classement des segments , basée sur l’IA. Cette fonctionnalité exploite l’apprentissage automatique pour signaler automatiquement les activités irrégulières, improbables ou impossibles enregistrées sur la plateforme.

, basée sur l’IA. Cette fonctionnalité exploite l’apprentissage automatique pour signaler automatiquement les activités irrégulières, improbables ou impossibles enregistrées sur la plateforme. Family Plan , nouvelle formule d’abonnement de groupe, inspirée par la formule pour les étudiants de Strava.

, nouvelle formule d’abonnement de groupe, inspirée par la formule pour les étudiants de Strava. Mode Sombre, ou Dark Mode. Le mode sombre améliorera l’expérience in-app pour tous les utilisateurs, en réduisant la fatigue oculaire et en améliorant l’accessibilité pendant qu’ils enregistrent une activité ou font défiler le fil d’actualité.

Les dirigeants de l’entreprise ont mis en avant plusieurs autres fonctionnalités et mises à jour de produits tels que les Survols, dont la prochaine itération offrira une superposition avec des statistiques d’activité et des capacités de partage hors plateforme. La superposition est disponible dès aujourd’hui pour les abonnés Strava et une option de partage hors plateforme sera lancée plus tard dans l’année.

Construire pour elles, construire pour le plus grand nombre

Des études montrent que les femmes, indépendamment de leur âge, font beaucoup moins de sport que les hommes et que, dans l’ensemble, même si elles souhaitent être actives, elles ont moins de temps à consacrer au sport. Alors que Strava poursuit sa mission de motiver les gens à vivre leur meilleure vie active, construire pour les femmes sur la plateforme bénéficiera à tous les membres de la communauté Strava. Plusieurs nouvelles fonctionnalités et initiatives ont été annoncées dans le cadre de cette orientation stratégique :

Les cartes d’activité nocturnes ne montrent que les activités réalisées entre le coucher et le lever du soleil, pour se faire une idée des routes, des sentiers et des chemins les plus fréquentés pour faire du sport après les heures de travail.

ne montrent que les activités réalisées entre le coucher et le lever du soleil, pour se faire une idée des routes, des sentiers et des chemins les plus fréquentés pour faire du sport après les heures de travail. La Modification Rapide , Facilite les modifications les plus courantes, comme le nom de l’activité, et les paramètres de confidentialité qui permettent de masquer l’heure de départ, la carte ou d’autres statistiques de l’entraînement.

, Facilite les modifications les plus courantes, comme le nom de l’activité, et les paramètres de confidentialité qui permettent de masquer l’heure de départ, la carte ou d’autres statistiques de l’entraînement. Strava lance une nouvelle phase de son initiative Strive for More®, créée en 2022 pour promouvoir et soutenir les femmes dans le mouvement et le sport.

Athlete Intelligence

Strava a annoncé le lancement d’une feuille de route produit accélérée, décrivant comment la plateforme mettra en œuvre les dernières améliorations technologiques en matière d’IA et d’apprentissage automatique pour transformer l’expérience des athlètes. L’une des principales avancées de Strava est le développement de l’Athlete Intelligence. La plateforme a présenté sa fonction bêta alimentée par l’IA, qui transforme les données d’entraînement des abonnés en un résumé facile à intégrer pour mettre en contexte leurs réalisations et leurs objectifs.

Les fonctionnalités partagées lors de Camp Strava seront introduites au fur et à mesure tout au long de l’année.