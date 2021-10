Campagnolo dévoile une série très spéciale du Cinelli Nemo Gravel

Publié le 28/10/2021 22:55

Cinelli propose une version spéciale en édition limitée son Nemo gravel équipé du groupe Campagnolo Ekar.

Campagnolo nous présente une édition très spéciale du nouveau Cinelli Nemo Gravel avec un peinture par Alessandro Mendini. Le Nemo est le gravel de chez Cinelli, un cadre, entièrement Made in Italy avec les légendaires tubes Columbus Spirit HSS en acier triple butted. Freins à disque, dégagement large des roues, un cadre crée pour allier tradition et modernité (Cadre 1900g et fourche 450g).





Cette version très spéciale sort en édition limitée à 30 exemplaires numérotés, signé par le maître du design italien, il sera vendu équipé du groupe Ekar. Le Nemo Gravel Alessandro Mendini est un projet né de l'interaction d'Alessandro Mendini et Antonio Colombo, poussé et esquissé par Alessandro Mendini pour Cinelli qui s'est finalement achevé grâce à la contribution généreuse et philologique de ses filles Fulvia et Elisa Mendini.

Cette série limitée est disponible sur le eshop Cinelli au tarif de 6 000€ et même à ce tarif il ne faudra pas tarder au vu de la série extrêmement limitée équipée comme suit :

Groupe : CAMPAGNOLO EKAR

CAMPAGNOLO EKAR Pédalier Ekar : 40 T

40 T Cassette Ekar : 9-42T

9-42T Roues : FULCRUM RAPID RED 500

FULCRUM RAPID RED 500 Cintre : CINELLI SWAMP, GRAVEL

CINELLI SWAMP, GRAVEL Selle : SHORTFIT DYNAMIC WIDE, SELLE SAN MARCO

SHORTFIT DYNAMIC WIDE, SELLE SAN MARCO Pneus : CINTURATO PIRELLI GRAVEL H 700X35C

"Recherche sur l'effet graphique de la vision écrite, quasi littéraire, où les alphabets convergent dans la construction de véritables langages visuels."

(A.Mendini, Stilemi, 2007)