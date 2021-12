GravelX Carbon, la polyvalence gravel selon BH

Publié le 02/12/2021 19:10

Le gravel est la nouvelle discipline qui se développe et se consolide sur la scène cycliste. C’est une catégorie en soi, mais elle peut avoir des approches très différentes.

Le gravel est apparu comme un moyen de voyager sans limites, combinant l’asphalte et la poussière à notre guise. Petit à petit, sa popularité et l’augmentation du nombre de pratiquants ont conduit au développement de nombreuses compétitions et poussant même l’UCI à créer un format de courses gravel.

BH Gravelx carbon



La gamme BH GravelX 2022

BH est donc parti d’une feuille blanche pour développer spécifiquement pour le gravel et a donc tiré parti de ses technologies utilisées sur ses vélos de route mais aussi VTT pour concevoir le GravelX, décliné en version aluminium et carbone.

BH GravelX Alu

Le GravelX Carbon est fabriqué en carbone Toray T800 et T500 avec le processus de fabrication HCIM de BH qui est synonyme de légèreté et de rigidité. Il est aussi doté de bases asymétriques avec des supports pour freins à disque en flatmount. Coté boitier de pédalier on retrouve le standard BB386 EVO. Concernant les passages de roues, ils acceptent des pneus allant jusque’à 42mm sur des roues à axe traversant de 12mm.

La géométrie du GravelX

La géométrie a aussi été réfléchie « gravel » avec une douille de direction plus haute pour gagner en confort, le sloping est moins prononcé que sur les modèles routes de la marque tout en ayant un empattement plus long pour gagner en stabilité. L’angle de direction est maintenu à 71% pour offrir suffisamment d’agilité.

BH GravelX Carbon

Pour ceux qui considèrent le BH GravelX Carbon comme un compagnon d’aventure, que ce soit pour le week-end ou pour les voyages, le cadre a différents supports pour toutes sortes d’accessoires, y compris porte-bagages ou garde-boues.

Le BH GravelX Carbon entre dans sa deuxième saison et sa gamme est composée de quatre modèles. En plus du programme de personnalisation du cadre BH Unique, disponible sur le modèle premium, la gamme se voit dotée de nouveaux designs plus en adéquation avec la pratique.

Par ailleurs, trois modèles en aluminium (dont un équipé bikepacking) complètent la gamme BH GravelX Carbon afin de faciliter l’accès à la découverte de cette discipline.

La gamme BH GravelX Carbon débute à 2 799,90 €, et tous les modèles sont disponibles en 5 coloris de base. Les aluminiums quant à eux ont droit à 3 finitions chacun, et sont accessibles à partir de 1 599,90 €.