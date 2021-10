Prise en main Look 765 Gravel RS x Restrap

Publié le 14/10/2021 11:35

Look Cycle et Restrap ont dévoilé une collaboration en édition limitée, sur le 765 Gravel RS. Prise en main.

La collaboration entre Look et Restrap consiste en un coloris chromatique unique du très apprécié cadre LOOK 765 GRAVEL RS accompagné d’une collection chromatique de sacoches de vélo Restrap, fabriquées à la main dans le Yorkshire.

Collaboration Look X Restrap

Cette association entre Look et Restrap s’inspire des paysages sauvages et des grands espaces qui sont la raison d’être du gravel et du bikepacking.

Le 765 Gravel RS et ses accessoires se distinguent ici par leur finition. De jour, le noir mat du cadre et des tissus fusionne avec l'environnement, mais lorsque le soleil change de position la finition pétrole chromatique crée un effet de diffraction optique et change de couleur en fonction de l'angle et de l'éclairage. Même de nuit, la plus petite lueur mettra en valeur la surface iridescente des sacoches et du cadre. Un rendu très agréable à l’oeuil que nous avons pu admirer à différentes heures de la journée lors du Roc d’Azur.





C’est justement à l’occasion du Roc d’Azur que nous avons pu prendre en main ce Look 765 gravel RS 2022 sur les pistes sèches et rocailleuses typiques du sud de la France et du massif de l’esterel. Notre modèle de test était équipé du groupe Sram Rival eTap AXS. Le cadre arbore une nouvelle déco, noir brillant avec les logos et inscriptions iridescentes, qui changent de teinte en fonction de la luminosité et des rayons du soleil. On retrouve cette couleur et cet effet sur le tissu des sacoches Restrap, qui sont également réfléchissantes joli mais surtout utile la nuit pour une meilleure visibilité.

Prise en main sur les chemins de la Cote d’Azur

Sur les 2h de ride avec ce 765 gravel RS, il s’est avéré très polyvalent, nous avons roulé sur plusieurs types de terrains et le ressenti à toujours été très bon.

Le départ s’est fait depuis le stand Look sur l’immense salon du Roc d’Azur, un départ sur le bitume pour plusieurs kilomètres et les toutes premières sensations sont que le vélo est très maniable pour slalomer à travers l’effervescence du Roc d’Azur entre spectateurs, vttistes et voitures. Le vélo se montre assez réactif malgré sa monte de pneumatiques gravel, les Hutchinson Touareg de 700x40.

La suite du parcours emprunte désormais un chemin de terre et d'herbe très roulant, le long du canal. Le vélo se montre à la fois dynamique et confortable, il permet de rouler vite sur ce terrain tout en faisant preuve d’efficacité sur la filtration des vibrations et imperfections du terrain rendant le pilotage plus sain. Cela semble être le fruit du travail effectué sur le triangle arrière et notamment sur les haubans, que ce soit en terme de choix et de disposition des tissus carbone, qu'en termes de géométrie.

A l’issue de cette portion de terre et d’herbe nous rentrons sur des sentiers plus cassants, avec un terrain sec et rocailleux. Ici la sensation de confort s'est confirmée lorsque nous sommes rentrés sur des sentiers plus cassants, le comportement s'est avéré très sain. La direction de ce 765 gravel RS est précise et permet d'éviter les pièges du terrain.

Look a particulièrement travaillé le carbone sur ce gravel en composant une formule spécifique au Blade 765 gravel avec des orientations de fibre ultra précises et à une association de différents types de carbone 35% HM, 40% IM, 10% HR et 15% de fibre spécifique. Il en ressort un vélo vif et dynamique lors des relances en conservant le confort que l’on attend d’un vélo de gravel.





A noter que les sacoches Restrap se sont faites oublier pendant ce test, elles ne bougeaient pas et leurs fixations n'ont montré aucun signe de faiblesse. Elles semblent robustes, le tissu irisé est épais et la conception solide.

Il est malheureusement pour nous déjà temps de rendre le vélo, un occasion unique de tester ce 765 Gravel RS en petit groupe et sur les chemins qui font la diversité et la beauté du Roc d’Azur.

Infos et disponibilité du Look 765 Gravel RS

Prix et disponibilité

L'édition limitée 765 GRAVEL RS compte 100 kit cadres uniquement et sera disponible en tailles S, M, L et XL. Le kit cadre peut être acheté auprès des distributeurs LOOK dans le monde entier et sera livré avec un jeu de sacoches de bike packing LOOK x Restrap.

Kit cadre PPC €2399

Les sacoches de vélo LOOK x Restrap seront disponibles à la vente directement auprès de Restrap pour une durée limitée de 30 jours à compter du lancement de la collaboration, avec une partie du stock disponible auprès des revendeurs Restrap agréés.