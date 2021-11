Alè nouveau partenaire textile de la Team BikeExchange

Publié le 03/11/2021 14:15

La Team BikeExchange a annoncé son partenariat avec marque de vêtements italienne innovante, Alècycling, cet accord de partenariat a été signé pour les saisons 2022 et 2023.

L'équipe australienne, dirigée par Brent Copeland, a fêté ses 10 ans de présence dans le peloton du worldTour en 2021. On ne présente plus GreenEDGE Cycling, la structure qui coordonne la Team BikeExchange, avec 430 victoires UCI et 26 Grand Tour à son actif. Mais aussi des athlètes comme Michael Matthews et Simon Yates dans l'équipe masculine et Amanda Spratt en tête de l'équipe féminine.

Alé cycling partenaire équipementier de BikeExchange

Les couleurs fluo sont la marque de fabrique d’Alé auxquelles s'ajoutent les tissus techniques développés en partenariat avec les coureurs pour la création de vêtements au style unique et audacieux. La marque Veronese Alé rejoindra le vestiaire de l’équipe Australienne à partir du 1er janvier 2022, apportant son expertise textile et son laboratoire de Recherche & Développement, qui a habillé de nombreux champions cyclistes au fil des années. Les vêtements seront fabriqués à partir des lignes PR-R et PR-S, avec les tissus et les coupes spécialement conçus et ajustées par Alé pour aider les cyclistes du Team BikeExchange à atteindre leurs objectifs de performance dans les saisons à venir.

Alessia Piccolo - PDG d'APG (La société dirigée par Alé)

"C'est avec grand plaisir que nous annonçons l'important partenariat avec Team BikeExchange. Nous habillerons l'équipe avec notre design unique, en leur fournissant la meilleure ingénierie textile dans le domaine des vêtements de cyclisme. Notre département Style travaille déjà sur le graphisme, qui sera impactant comme toujours. En attendant de découvrir le nouveau design du maillot et la nouvelle composition 2022, je souhaite à toute l'équipe le meilleur pour ses préparatifs hors saison, et j'ai hâte de commencer à collaborer et à gagner ensemble. »

Brent Copeland - Directeur général de l'équipe BikeExchange

« Nous sommes très heureux de débuter ce nouveau partenariat avec Alé, une marque qui investit massivement dans notre sport bien-aimé, à la fois en termes de marketing et de recherche et développement continus de produits de qualité supérieure. Ces deux aspects sont très importants pour nous car ils peut nous accompagner dans la croissance continue de notre équipe, à la fois en termes de visibilité internationale et pour la performance de nos athlètes. Nous n'en sommes qu'au début, mais nous espérons continuer à grandir ensemble pendant encore longtemps."