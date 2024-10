L’engagement de Groupama dans le cyclisme

Groupama est bien connue des cyclistes à travers sa collaboration avec l’Équipe cycliste Groupama-FDJ, une équipe qui incarne des valeurs fortes et une passion indéfectible.

Fondée en 1997 par Marc et Yvon Madiot, l’équipe a connu une évolution majeure en 2018 avec l’arrivée de Groupama en tant que partenaire titre, renforçant ainsi ses ambitions tout en préservant son identité familiale. En 27 ans, l’équipe a accumulé plus de 500 victoires, dont 14 maillots de Champion de France et 3 Monuments du cyclisme.

L’assurance auto Groupama : une solution adaptée aux cyclistes :

L’assurance auto Groupama se distingue par sa compréhension des besoins spécifiques des sportifs. Elle offre une couverture étendue qui peut inclure la protection des équipements sportifs transportés dans le véhicule. Cette caractéristique est particulièrement intéressante pour les cyclistes qui voyagent fréquemment avec leur matériel.

Avantages de choisir Groupama pour son assurance auto :

Flexibilité des options : Groupama permet de personnaliser son contrat pour répondre aux besoins particuliers des cyclistes. Couverture des accessoires : Possibilité d’inclure la protection des équipements sportifs dans la police d’assurance. Assistance routière : Utile en cas de problème lors du transport de vélos. Compréhension des enjeux des sportifs : Groupama a l’expérience des besoins spécifiques des athlètes.

Statistiques sur les accidents impliquant des vélos transportés

Bien que les statistiques spécifiques aux accidents impliquant des vélos transportés soient rares, voici quelques chiffres qui soulignent l’importance d’une bonne assurance :

Selon une étude de l’Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière (ONISR), environ 2% des accidents de la route impliquent un véhicule transportant des objets sur son toit ou à l’arrière, catégorie qui inclut les vélos. L’association Prévention Routière estime que 15% des cyclistes ont déjà été victimes d’un vol ou d’une dégradation de leur vélo lors d’un transport en voiture. Une enquête menée auprès de 1000 cyclistes réguliers a révélé que 30% d’entre eux ont déjà subi des dommages à leur équipement lors du transport en voiture, mais que seulement 40% de ces cas étaient couverts par leur assurance auto. Les assureurs rapportent une augmentation de 25% des déclarations liées aux dommages sur les vélos transportés au cours des cinq dernières années, reflétant la popularité croissante du cyclisme.

Conseils pour les cyclistes qui cherchent une assurance auto :

Lors du choix d’une assurance auto, pensez à considérer les points suivants :

Vérifier la couverture des équipements sportifs transportés. S’informer sur les conditions de remboursement en cas de vol ou de dommages au vélo pendant le transport. Examiner les options d’assistance en cas de panne, surtout lors de déplacements pour des compétitions. Demander si des réductions sont possibles pour les membres de clubs cyclistes.

Il est recommandé de poser ces questions à son assureur pour s’assurer d’avoir une couverture adaptée à ses besoins de cycliste.L’assurance auto Groupama offre une solution complète pour les cyclistes qui cherchent à protéger à la fois leur véhicule et leur équipement sportif. Avec des options flexibles et une compréhension des besoins spécifiques des sportifs, elle représente un choix judicieux pour les passionnés de vélo. N’hésitez pas à explorer l’offre Groupama et à discuter de vos besoins spécifiques avec un conseiller pour obtenir la meilleure couverture possible.

Pour plus d’informations sur la sécurité, vous pouvez consulter les conseils de la Fédération française de cyclisme.

Article rédigé en partenariat avec Groupama.