Que vous soyez un fan de la petite reine sur route, un amateur de gravel ou un passionné de VTT, le Pays d’Aubagne et de l’Etoile offre un véritable terrain de jeu à la hauteur de vos ambitions avec pas moins de 200 itinéraires vélo et autant d’itinéraires Trail, randonnée ou encore marche nordique.

Un terrain de jeu varié et balisé

Découvrez la diversité des itinéraires soigneusement balisés que vous offre le Pays d’Aubagne. Que vous soyez un cycliste chevronné ou un amateur en quête de nouvelles aventures, les routes sinueuses du col de l’Espigoulier, le massif de l’Étoile, ou encore le Tour de la Sainte Baume vous réservent de très belles sorties. La région est baignée de soleil et vous pouvez rouler tout l’année. Un plaisir que l’on ne boude pas !

Bien que vous n’y trouviez pas de cols gigantesques, le terrain reste dynamique et valloné. Les côtes s’enchaînent entre collines et parfois en bord de mer, vous dévoilent des vues imprenables sur un paysage méditerranéen au parfum de garrigue.

Les pistes de gravel vous permettront de découvrir des paysages à couper le souffle, tandis que les sentiers techniques raviront les vététistes en quête de sensations fortes, XC ou enduro il y en a pour tous les gouts. Les amateurs de trail y trouveront aussi leur bonheur avec des parcours adaptés à leurs envies d’évasion et à leur programme d’entrainement.

La terre d’entraînement des champions

Le Pays d’Aubagne n’est pas seulement un paradis pour les amateurs; c’est aussi un terrain de jeu privilégié pour les professionnels du peloton. En 2023, il a été la base d’entraînement officielle de l’équipe Groupama FDJ.

Des coureurs bien connus comme Maxime Bouet, ainsi que des triathlètes de l’équipe Ironman LFCC, s’y préparent pour leurs prochaines échéances. Et ce n’est pas tout, des coureurs comme Kevin Vauquelin et le double champion du monde Julian Alaphilippe y affûtent également leur forme sous le climat clément de la Provence.

En enduro c’est Isabeau Cordurier qui pose ses crampons sur les single et pistes du coin.

Un climat idéal toute l’année

D’octobre à mars, le Pays d’Aubagne bénéficie du climat généralement doux du sud de la France, cela en fait un lieu prisé par de nombreux cyclistes et triathlètes en quête d’un cadre agréable pour peaufiner leur préparation hivernale sans partir pour l’Espagne. Des épreuves cyclistes réputées

La région accueille également des événements cyclistes de renom, comme le Tour de la Provence et le Grand Prix La Marseillaise, qui marquent le début de la saison pour les pros du peloton. Ces courses offrent aux spectateurs une belle opportunité de voir les coureurs et de profiter de l’attrait de la région pour passer du bon temps sur le vélo ou pas.

Des parcours aux paysages magnifiques

Avec ses trois massifs offrant des panoramas imprenables sur la Méditerranée, le Pays d’Aubagne propose des parcours pour tous les niveaux. Que vous soyez grimpeur, rouleur ou sprinteur, vous trouverez ici des circuits pour vos entrainements qui cassent la routine et vous permettront de vous dépasser et de profiter du paysage.

The Cycling Event : rendez-vous en avril

L’évènement à ne pas manquer en 2025 est « The Cycling Event » qui revient pour sa seconde édition du 4 au 6 avril 2025. Cet événement propose une randonnée sportive sur route, du gravel et du VTT. C’est l’occasion rêvée pour découvrir la région tout en partageant des moments inoubliables avec d’autres passionnés de vélo.

Le Pays d’Aubagne et de l’Étoile est une destination rêvée pour les amateurs de sport outdoor en quête de défis, de beauté naturelle et d’entraînement de haut niveau. Que vous soyez un pro ou un amateur, laissez-vous séduire par cette terre de sport par excellence et venez voir de vos propres yeux les trésors que propose la région.