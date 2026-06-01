Alors que la saison cycliste bat son plein, le second semestre 2026 s’annonce particulièrement riche en rendez-vous pour les passionnés de vélo, les pratiquants, les professionnels du secteur et les amateurs de nouveautés. Des grands salons internationaux aux festivals grand public, plusieurs événements majeurs permettront de découvrir les innovations du marché, tester les derniers modèles et rencontrer les acteurs de l’industrie du cycle.

Tour d’horizon des principaux salons et festivals vélo programmés entre juin et décembre 2026.

Eurobike 2026 : le rendez-vous mondial du vélo

Du 24 au 27 juin 2026, Francfort accueillera une nouvelle édition d’Eurobike, considéré comme le plus grand salon du vélo et de la mobilité au monde. L’événement rassemble chaque année plusieurs milliers d’exposants, marques, distributeurs, médias et professionnels venus des quatre coins de la planète.

Au-delà des présentations de nouveaux vélos de route, VTT, gravel, vélos électriques et accessoires, Eurobike est également devenu un véritable laboratoire des mobilités de demain. Malgré un contexte économique complexe pour l’industrie du cycle, l’édition 2026 entend renforcer sa dimension innovation et start-up.

Pro Days : le salon professionnel français

Les 6 et 7 juillet 2026, Pro Days réunira les professionnels français du cycle à Paris. Ce salon B2B est devenu au fil des années le rendez-vous incontournable des détaillants, distributeurs, marques et équipementiers.

Les visiteurs professionnels pourront découvrir les collections 2027 en avant-première, assister à des conférences sectorielles et échanger sur les enjeux économiques de la filière vélo.

Italian Bike Festival : la référence italienne

Du 5 au 7 septembre 2026, l’Italian Bike Festival (IBF) prendra ses quartiers à Misano Adriatico, sur la côte adriatique italienne. Considéré comme le plus grand festival vélo d’Italie, il attire chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs.

L’événement se distingue par ses nombreuses pistes d’essais permettant aux visiteurs de tester les nouveautés route, gravel, VTT et vélos électriques. Les grandes marques européennes y présentent traditionnellement leurs nouveaux modèles avant la saison suivante.

Sea Otter Europe : le festival incontournable du continent

Du 18 au 20 septembre 2026, Gérone accueillera la dixième édition du Shimano Sea Otter Europe Costa Brava-Girona by Garmin. En quelques années, cet événement est devenu l’un des plus importants festivals cyclistes européens.

Plus de 500 marques sont attendues pour cette édition anniversaire qui proposera également des compétitions internationales de gravel, de VTT marathon, des démonstrations et des milliers de tests de vélos. Gérone, devenue l’une des capitales européennes du cyclisme, offre un cadre idéal pour ce rendez-vous mêlant sport, business et passion du vélo.

Roc d’Azur 2026 : le géant du VTT français

Du 7 au 11 octobre 2026, Fréjus accueillera le Roc d’Azur, plus grand événement VTT de France. À la fois compétition sportive, salon outdoor et festival grand public, le Roc attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs.

Les plus grandes marques du secteur y installent leurs stands pour présenter leurs nouveautés et proposer des essais de matériel dans des conditions réelles.

Le Salon du Vélo de Lyon, la nouveauté 2026

Parmi les nouveaux rendez-vous de l’année, le Salon du Vélo de Lyon fera ses débuts les 12, 13 et 14 septembre 2026 à l’Embarcadère. Cette première édition réunira professionnels, marques et passionnés autour des dernières tendances du cycle, avec des espaces d’exposition, des animations et des rencontres dédiées à l’univers du vélo.

Retrouvez l’ensemble des salons, festivals et événements cyclistes dans le calendrier dédié de Vélo101 : Calendrier des salons vélo 2026 sur Vélo101

