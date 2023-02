Qu’est-ce que le gravel ?

Le gravel est une discipline du cyclisme qui consiste à rouler sur des routes non goudronnées, des chemins tracés, des sentiers de terre. Le gravel se pratique avec des vélos similaires à ceux du cyclo-cross, mais avec des pneus plus larges et des cintres plus larges ainsi qu’une géométrie adaptée. Le gravel est une pratique cycliste certes, mais aussi et surtout un état d’esprit. Le gravel s’adresse aux cyclistes qui ont soif d’aventure, qui désirent avant tout explorer au guidon d’un vélo confortable et performant, quelle que soit la route ou le chemin qui les mèneront à destination. Les courses, quant à elles, peuvent avoir des distances allant de quelques dizaines de kilomètres à plusieurs centaines de kilomètres. Les participants doivent rouler sur des terrains variés, y compris des chemins de terre, des sentiers et même des sections de pavés.

Les spécificités de la géométrie d’un vélo de gravel

La géométrie du vélo est spécialement conçue pour permettre au cycliste une position relevée grâce à un tube supérieur court et une douille de direction haute. Le tube de selle est généralement conçu pour accueillir une tige de selle de 27,2 mm, ce qui augmente la souplesse au niveau de l’assise pour un meilleur confort. Les bases sont quant à elles assez longues pour gagner en stabilité et les haubans fins pour permettre au triangle arrière d’encaisser efficacement les chocs verticaux. Les passages de roues sont également élargis pour accueillir des pneus larges.

Certains constructeurs ont même intégré une petite cinématique de déformation sur cette partie, ce qui permet d’optimiser le confort et de faciliter les heures de selle. Le cadre est également conçu pour permettre la fixation de garde-boue sur les roues avant et arrière, ainsi que des systèmes pour embarquer plus d’éléments, de sacoches ou bagages de vélo. Cette adaptation est essentielle, car l’évolution sur des chemins et routes dégradés peut augmenter considérablement le risque de crevaisons ou autres problèmes techniques.

Comment choisir un vélo de gravel ?

Si vous désirez acheter un vélo de gravel, que ce soit pour une pratique plaisir ou pour participer aux courses de gravel, il est important de choisir le bon vélo. Les vélos de gravel sont similaires aux vélos de cyclo-cross, mais ont une géométrie adaptée des pneus plus larges pour une meilleure adhérence sur les terrains variés du gravel. Les vélos de gravel ont également des cintres plus larges avec un flare plus important pour une meilleure stabilité et une position de pilotage plus confortable. Les freins à disque hydrauliques sont également courants sur les vélos de gravel, car ils offrent une meilleure puissance de freinage dans des conditions humides et boueuses.

En termes de géométrie, les vélos de gravel ont une position plus relevée que les vélos de route traditionnels, pour un pilotage plus confortable sur les terrains accidentés du gravel. Les cadres de gravel sont également souvent en carbone pour réduire le poids du vélo et améliorer la maniabilité, mais les modèles acier ou aluminium sont généralement plus accessibles. Vous pouvez aussi trouver des marques qui proposent des cadres en titane.

Les différences entre le gravel et le cyclo-cross

Bien que le gravel et le cyclo-cross soient des sports de cyclisme tout-terrain, ils présentent des différences clés. Le cyclo-cross se déroule principalement sur des parcours de boue et de sable, avec des obstacles artificiels tels que des haies et des marches. Les courses de cyclo-cross sont généralement plus courtes que les courses de gravel, avec une distance d’environ 3 à 4 km.

Le gravel, en revanche, se pratique sur des routes non goudronnées, avec des distances pouvant aller de quelques dizaines de kilomètres à plusieurs centaines de kilomètres. Les courses de gravel présentent aussi des terrains plus variés que le cyclo-cross, avec des sections de sentiers, de pavés et de gravier.

La différence entre un vélo de gravel et un vélo de cyclo-cross

Le gravel et le cyclo-cross sont des pratiques bien différentes et cette différence se retrouve directement dans la conception des vélos dédiés à ces pratiques. Les vélos de cyclo-cross ont une géométrie plus agressive, offrant une position plus proche d’un vélo de route. La rigidité du cadre est aussi plus importante pour une réponse plus dynamique au pédalage. Les pneus sont aussi moins larges que les pneus de gravel.

Le vélo de gravel est lui conçu pour offrir une position plus confortable avec une rigidité de cadre et de fourche plus souple pour mieux absorber les chocs et les asperités des chemins empruntés.