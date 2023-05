Jour 1 – Aéroport de Munich

« On n’a pas pris de pneu en spare, on a été cons sur ce coup ! »

Première remarque intelligente de la journée ! Déjà deux avions Toulouse/Francfort/Munich.

Encore quatre heures à attendre avant de décoller pour Mascate. Et j’ai déjà les fourmis dans les jambes, sans doute dû au fait que pour des raisons de place, je porte ma tenue de vélo. Chaussure y compris ! qui nous donnent un style assez atypique surtout en plein mois de novembre dans un terminal d’aéroport. Dans nos pensées, nous attendons en essayant d’imaginer à quoi va bien ressembler notre périple. La suite de l’attente s’est articulée autour des idées de voyages et aventures et nous en avons profité pour acheter des médicaments « au cas où ». On se balade avec les mêmes vêtements que nous allons porter durant toute la semaine, c’est assez étrange de voyager avec un sac minuscule qui n’est en fait que la sacoche avant de note packing sur le vélo. C’est la dernière ligne droite, un vol de 7h et nous voila à Mascate.

Jour 2 – Arrivée à Mascate

Par où commencer ? Arrivée à l’aéroport à 7h du matin, passage en douane et récupération de nos vélos sous une chaleur accablante proche des 30° dès le matin. Apres 1h de mécanique pour monter nos vélos, les aventures commencent vraiment.

Bien que Mascate soit une capitale de taille raisonnable, sortir de la ville était l’une de nos premières missions et nous avons eu quelques sueurs en devant prendre l’autoroute pour sortir de la ville, première sensation forte ! Les gens rigolent et nous klaxonnent de manière bienveillante.

Après quelques galères de GPS nous voila sortis de la ville. Nous traversons un petit village avec en fond de toile une montagne qui se rapproche dangereusement de nous et le premier coup de cul est assassin. Il nous laisse sur place, la chaleur et le poids du vélo équipé de plus de 30Kg ne font pas bon ménage. Après une ascension de plus de 45 min nous voila sur la première partie de gravel et c’est du solide encore. La récompense arrive avec un long faux plat descendant de plus de 12 km (on y réalisera une session de drone épique).

Après avoir oublié le repas de midi entre le jet lag et nos nombreux snacks. Mauvaise stratégie, nous sommes dans l’obligation de faire un stop pour vraiment manger et boire beaucoup d’eau. La suite est un mélange de piste gravel et sable mous ou nous poussons les vélos pendant plus de 10km quelle galère ! À la sortie de se wadi, asséchés, au milieu littéralement de nulle part, un terrain de foot avec plus de 40 gamins et adultes. Une scène, réellement incroyable. Certain nous invitent à manger chez eux, mais il nous reste 2h de vélos pour arriver à QUIRYT donc nous devons décliner. Les 2h se transforment en 4H de vélo avec un profil accidenté et sablonneux.

Nous suivons un canyon qui mène au village. De nuit, avec nos lumières de fortune. Un moment qui parait interminable. Arrivés au village qui donne sur la mer, nous faisons un stop bien mérité dans un restaurant pakistanais. Poulet, riz et légumes, que demander de mieux. Maintenant, il nous faut trouver un coin pour poser notre tente au bord de la plage et passer notre première nuit à Oman avec plus de 120Km dans les jambes pour une première journée.

Jour 3 – Oman

La nuit a été compliquée, hier, nous étions tellement fatigués que nous avons posé notre tente sur la plage à côté d’une route et la vie nocturne est assez intense à Oman, beaucoup de bruit. Nous prenons la route, s’ensuit un rapide arrêt pour prendre à manger et chez le boulanger local, une chouette expérience et nous mangeons un petit déjeuner dans un restaurant indien pour faire le plein d’énergie.

9H nous sommes sur la route. Il fait toujours très chaud et nous attaquons un long canyon bien défoncé où il y a beaucoup de portage. Nous prenons la décision de suivre une route qui longe l’autoroute. Mauvaise idée, c’est encore pire, 2h pour faire 3 ou 4 km, il faut pousser sans cesse tant, c’est raide et non carrossable. On finit par traverser l’autoroute et rouler sur la bande d’arrêt d’urgence pour sortir de cette galère et à notre grande surprise le peu de voitures qui passent nous saluent et font preuve de prudence.

Après une très longue descente de 5Km nous arrivons dans un petit village, mais pas de restaurant a notre grand désarroi. Rapide stop dans un lieu touristique, « le sink hole », une piscine souterraine qui communique avec la mer. Apres un plouf nous revoilà sur les vélos avec une longue route qui longe la mer. C’est vraiment magnifique. Nous passons la fameuse plage de white beach, il est 16H30, nous avons encore un dernier effort à fournir pour rejoindre Wadi Ash Shab et sa succession de piscines naturelles.

18h nous sommes sur place. Nous nous arrêtons à la cantine locale, un restaurant Pakistanais Riz Poisson Poulet, le vélo ça creuse ! Luxe du jour, nous trouvons une douche, c’est le bonheur après 2 jours de vélo et de sueur. On en profite pour faire une petite lessive de fortune. Nous voila de nouveau sur la plage, prêts à camper, mais cette fois à l’écart, dans un cadre magnifique. La tente montée, nous fermons les yeux a 20H15. Nous sommes réellement surpris par la bienveillance des locaux, le nombre de voitures qui s’est arrêté pour nous demander si tout va bien nous proposer de l’eau, de l’aide, c’est vraiment génial.

Résultat 70KM pour 700D+ en 5H!

Jour 4 – Wadi Ash Shab

Le matin, nous décidons de faire un break pour visiter Wadi Ash Shab, c’est absolument extraordinaire ces piscines naturelles qui se succèdent pour finir dans une cave avec une cascade au milieu, c’est féerique.

Et en plus un peu de fraicheur ne nous fait pas de mal pour attaquer la suite de notre trip. Nous prenons la route direction un village de pêcheurs : SUR. Le rythme et bon et nous avançons bien. Nous sommes à SUR aux alentour de 16H un rapide stop pour manger une Kefta au restaurant turc local. Nous nous motivons pour poursuivre notre route un peu plus loin et pourquoi pas rejoindre le Turtle ressort RAS AL HADD pas loin de 60km plus loin. Nous arrivons a 20H30 pause dans le resto local et nous rencontrons un local qui nous invite à venir voir les tortues vertes à 4H du matin, nous ne pouvions pas dire non ! C’est vraiment impressionnant, mais le manque de sommeil commence à se faire sentir et notre envie de partager et de découvrir au lieu de prendre du repos risque de se faire ressentir rapidement.

Nous dormons quelques heures dans notre tente et c’est reparti.

Jour 5 – Retour à Mascate

La nuit a été courte et mauvaise, des attaques de moustiques et la chaleur l’ont rendue difficile. Nous mangeons un peu de riz et poulet dans la cantine locale et c’est reparti pour une longue session de vélo. Nous faisons une pause hydratation et snack où l’on rencontre deux enfants qui veulent essayer nos vélos. Ils sont curieux, veulent voir nos caméras, c’est assez frustrant de ne pas pouvoir communiquer avec eux, mais c’est un agréable moment.

Nous reprenons la route et attaquons une longue partie avec un terrible vent de face. La journée s’annonce longue. Les premiers km sont douloureux et la fatigue se fait sentir. Après 5h de route et de vent, à 15h, nous rentrons dans les terres enfin. Après avoir roulé parfois à moins de 15km vent de face, c’est agréable de retrouver un rythme normal.

A la suite de plusieurs pauses pour manger et boire, nous profitons du vent 3/4 dos pour enchainer les km seul le sable nous fouettant les jambes et le visage nous ralenti. Sur une longue piste de gravel au milieu de nulle part, nous tombons face à face avec une minitornade. C’est assez éprouvant et ça commence à devenir difficile, les discussions entre nous sont de moins en moins longues et je sens que nous sommes vraiment usés par le vent, la chaleur et le sable.

Le prochain village est à 16km. Cela nous semble l’autre bout du monde. On s’y arrêtera pour manger et boire comme à notre habitude (riz poulet); nous faisons une sieste à même le sol dans le restaurant avant de reprendre la route pour 40km de plus direction l’entrée de l’autoroute pour soit poser notre tente soit trouver un taxi pour nous conduire à Mascate. Notre avion part le lendemain soir et il nous reste 220KM à faire et nous ne sommes pas capables de les faire ! Je crois que physiquement nous avons tiré sur la corde avec nos visites et notre manque de sommeil.

C’est depuis le taxi qui nous conduit à Mascate que j’écris ces lignes. Il nous aura fallu 3 min montre en main pour trouver quelqu’un prêt à faire presque 300Km à 22H pour nous conduite à Mascate et voila maintenant un pickup qui s’arrête aussi pour lui prendre nos vélos. C’est presque incroyable.

Nous arrivons à Mascate, nous remercions nos deux taxis de fortune. Nous leur donnons 50 OMR soit 110€ il est 0H15 l’heure de trouver enfin un hôtel et dormir enfin aussi. 1H30 après, nous sommes dans un lit ou nous prenons des forces et malgré la fatigue impossible de trouver le sommeil, cette aventure et l’adrénaline sont encore dans notre organisme. Je reste éveillé une partie de la nuit où je me refais le film de notre aventure et m’endors en planifiant la prochaine.

Le récit de cette aventure a été écrit par Antoine Collet & Thomas Manfe